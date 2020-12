Buch „Die Kunst der Ernte“ : Wer erntet, zerstört leider meistens auch

Die Küken der Eiderente haben es besonders warm und weich. Immerhin gelten die fein verästelten Daunen, mit denen die Vögel ihre Nester auspolstern, als das edelste Füllmaterial für Oberbetten und Daunenjacken. Edward Posnett, der in der Londoner City Finanzströme analysiert hatte, bevor er sich dem Nature Writing widmete, interessiert sich allerdings weniger für Bettzeug als für die Ernte der Daunen: Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, werden die Enten nicht gerupft. Stattdessen warten Farmer, die das Glück haben, Felder zu besitzen, auf denen die Vögel brüten, einfach ab, bis der Nachwuchs ausgeflogen ist, und sammeln dann die Nester ein. Eine unschuldige Ernte, von der Menschen und Enten gleichermaßen profitieren.

Als Finanzanalyst hat Posnett einen Blick für Warenketten, Geldströme und die Wege, die viele Güter hinter sich haben, wenn sie in unseren Läden liegen. Diese Wege sind so weit, konstatiert der Autor, dass wir ihren Anfang, bei Naturprodukten also die Ernte, leicht aus dem Blick verlieren. Mit seinem Buch will er zum einen darauf aufmerksam machen, dass uns die Dinge, die wir kaufen, mit der ganzen Welt verbinden. Hinzu kommt ein zweites Anliegen, auf das ihn die Ernte der Eiderdaunen gebracht hat: Kann es vielleicht doch so etwas wie ein gedeihliches Nebeneinander zwischen Mensch und Natur geben? Kann der Mensch ernten, ohne zu zerstören?

Wasserschafe und Muschelseide

Mit diesen Fragen im Hinterkopf hat sich der Autor nach weiteren Naturprodukten umgesehen, für deren Gewinnung eigentlich kein Tier sterben müsste. Er ist auf sieben ungewöhnliche Dinge gestoßen und erzählt Kapitel für Kapitel von seinen Reisen zu ihren Ernteplätzen. Zudem rekonstruiert er, wie sie auf den Weltmarkt gebracht werden.

In Borneo ist Posnett in Höhlen gestiegen, in denen Salanganen, Vögel aus der Gruppe der Segler, ihre aus Speichel gebauten Nester an Wände und Decken kleben. In Wasser aufgelöst, bilden die Nester die Grundlage der in China beliebten „Schwalbennestersuppe“. Bevor die Nester in der Suppe landen, klettern allerdings erst einmal Menschen auf Gerüste, um die Nester aus den hintersten Winkeln und von den höchsten Decken der Höhlen zu kratzen – eine Praxis, welche die Vögel inzwischen an den Rand des Aussterbens bringt.

Auf der Suche nach der Wahrheit hinter märchenhaften Geschichten um die Muschelseide folgt der Autor erst den Spuren, die vermeintliche „Wasserschafe“ in der Literatur seit der Antike hinterlassen haben, um dann in einen Konflikt um Deutungshoheit und Marktanteile in einem Dorf auf Sardinien verwickelt zu werden. Wer kann und darf die seltenen Fäden verspinnen, mit denen sich die Muschel Pinna nobilis an den Untergrund heftet? Je undurchsichtiger die Geschichten werden, die man ihm auftischt, und je häufiger Posnett zurückkehrt, um noch einmal nachzufragen, desto klarer wird ihm, dass diese Verwirrung eine Funktion hat: die seltene Muschel vor allzu konkretem Interesse zu schützen.

Die Grundlage des Katzenkaffees

Leider kann Posnett in keinem einzigen Fall finden, was er sucht: eine Ernte, bei der die betroffenen Tier- und Pflanzenarten nicht durch übermäßige Kommerzialisierung an den Rand des Aussterbens gebracht werden. Und es trifft nicht nur die Natur: Am Beginn der Wertschöpfungskette findet Posnett Menschen, die nicht wissen, wie teuer die Dinge verkauft werden, an denen sie selbst nur minimal verdienen, obwohl sie für deren Ernte oft ihr Leben riskieren.

Auf Bali sucht der Autor nach Fleckenmusangen, Schleichkatzen, die Kaffeekirschen fressen und wieder ausscheiden – die Grundlage des sogenannten Katzenkaffees. Schließlich findet er ein paar dieser Tiere in Käfigen und einen Wärter, der ihm unter Tränen gesteht, die Geschichten vom unter Bäumen aufgelesenen Katzenkot erzähle er nur für die Touristen. Grundlage der Produktion von Katzenkaffee sei längst die Massentierhaltung auf Sumatra.

Aus Steinnüssen gefertigte Knöpfe und Schmuckstücke erfüllen den Autor mit einer Sehnsucht nach Authentizität. Denn wo die Steinnusspalme kommerziell angebaut wird, finden sich die üblichen Monokulturen. Selbst die Ernte der Eiderdaunen erweist sich bei genauem Hinsehen als blutig. Dafür zu sorgen, dass die Vögel ungestört brüten können, bedeutet nämlich, die Füchse abzuschießen, die mit den Enten ihren Nachwuchs füttern.

In Posnetts Buch bekommt der Leser beides: abenteuerliche Reiseberichte und einen Einblick in internationale Waren- und Verwertungsketten. Die Frage, wie es unter den Bedingungen des globalen Marktes eine Ernte gebe könnte, die nicht zerstörerisch ist, erweist sich allerdings als zu groß. Man möge auf die Erfahrungen und Ideen der Menschen vor Ort hören, die Mittelwege zwischen unberührter Natur und Ausbeutung aufzeigen können, so der Autor. Eine neue, auf Nachhaltigkeit zielende Wirtschaftsordnung lässt sich aus seinem Buch nicht ableiten, eine ungewöhnliche Lektüre bietet es allemal.