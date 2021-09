Adorno als Lehrer : Wie war das mit Hegels Gottesbegriff?

Kritische Theorie in ihrer Praxis: Eine mehrbändige Edition präsentiert die Protokolle zu Theodor W. Adornos Frankfurter Seminaren und Übungen. Was zeigen sie uns?

Seit mehr als einem Jahrzehnt erscheinen im Suhrkamp Verlag die „Nachgelassenen Schriften“ Adornos. Der in seinen Texten oft schwer zu verstehende Künstlerphilosoph wirkt hier recht zugänglich, obgleich er nie läppisch, fahrig oder weniger komplex argumentiert. Man spürt, dass Adornos Vorlesungen ein Ereignis waren, zu dem die Studierenden, aber auch Zaungäste hinströmten. Nun sind vier dokumentarische Bände über seine Hauptseminare und Übungen in Philosophie und Soziologie erschienen. Es handelt sich um Protokolle der Studenten und Studentinnen. Sie ermöglichen weitere Einblicke in die „Frankfurter Schule“.

Konnten die Anwesenden bei den Vorlesungen Adorno beim Denken zuhören, herrschte in den Seminaren eine strenge Textorientierung. „Wir wollen hier nicht so drauflos philosophieren . . .“, pflegte der Übungsleiter zu sagen, wie sich Al­fred Schmidt, selbst Student und dann Assistent, erinnerte. Aber auch in den Seminaren lernen wir einen diskussionsfreudigen und kommunikativen Adorno kennen. Man darf davon ausgehen, dass solche Veranstaltungen einen Proberaum boten, um Gedanken zu klären, indem sie der Lehrer den Schülern erklärt. Im Falle der soziologischen Seminare nimmt man teil an lebhaften Diskussionen zwischen Adorno, den Mitarbeitern und einigen wenigen Studenten, den Cracks. Die Lehre war die Praxis der Kritischen Theorie.