Drei Selbstsucher im Vergleich : Ein Philosoph kann nur in Distanz zur Ehe existieren

Werde, der du bist. Dieser Zuruf Friedrich Nietzsches ist paradox, denn was man schon ist, muss man nicht mehr werden. Das Paradox lebt von der Vorstellung, die Umstände hinderten einen an der Selbstwerdung. Diese Suche nach dem wahren Selbst ist eine moderne Idee. Je mehr die Menschen ihre Existenz in Rollen führen, in denen ganz Unterschiedliches von ihnen erwartet wird, desto stärker wird ihre Suche nach dem, was all diese Rollen zusammenhält und selbst keine Rolle ist: das Individuum. Vielleicht hat Rousseau mit der Insistenz auf einer solchen Suche angefangen und ist als Erster auf seinem Dasein als Sonderling herumgeritten. Das hat ihn schnell in ein polemisches Verhältnis zu der Gesellschaft gebracht, die er brauchte, um sich publizistisch in ihrer Ablehnung als Einzelgänger darzustellen. Damit eröffnete er ein ganzes Jahrhundert des gepflegten Außenseitertums.

Über seine nachdenklichsten Vertreter hat Eberhard Rathgeb jetzt ein sehr anschauliches, sehr lebendiges Buch geschrieben: Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche. Die drei Philosophen der Einzigartigkeit des Selbst müssen sich dabei von ihm gefallen lassen, miteinander verglichen und also auch auf Ähnlichkeiten hin betrachtet zu werden. Alle drei protestieren gegen die Behauptung, das Individuum sei wesentlich durch die sozialen Umstände seines Aufwachsens geprägt, sei ein Kind seiner Zeit. Das gilt bei ihnen nur für Leute, die sich nicht rückhaltlos genug mit sich beschäftigen und lieber in die Kleider schlüpfen, die ihnen die Welt hinhält, als in den eigenen Seelenschacht hinabzusteigen. Das Selbst, das sie suchen, hat seine Quellen in unhistorischen und vorsozialen Schichten der Existenz. Alle drei lebten in empfindlichen Spannungen zu ihrer Mitwelt, waren abgestoßen von ihr und nervten ihrerseits die Umgebung.

Du wirst erstaunen und erschrecken

Alle drei mussten nicht arbeiten, waren Rentiers. Alle drei lehnten den Beruf ab, der zunächst für sie vorgesehen war: Kaufmann, Pfarrer, Altphilologe. Alle drei waren Junggesellen und hatten umfangreiche Begründungen dafür, dass ein Philosoph anders als in Distanz zur Ehe auch gar nicht existieren könne. Über Frauen sprachen sie oft verächtlich. Sie waren einsam von Beruf. Und sie waren Schriftsteller, die in gewisser Weise Literatur und jedenfalls nicht akademische Philosophie hervorbrachten. Aphorismus, Polemik, Erzählung, Predigt, Tagebuch und Biographie sind ihre Formen, auch wenn Schopenhauer sich im Besitz eines Systems glaubte. Nietzsche hält den „Zarathustra“ für eine Dichtung, Kierkegaard entwickelt in seinen Schriften einen Stil, der die Leser nicht aufklären, sondern durch Reflexion aufrütteln will, und er probierte journalistische Schreibweisen aus.

Denke doch einmal darüber nach, was du bist, sagen alle drei, du wirst erstaunen und erschrecken. Durch diesen Imperativ unterschieden sie sich von den Sozialreformern und Revolutionären des neunzehnten Jahrhunderts. In ihren Büchern kommen die Industriegesellschaft, die Technik und der Staat, die Entstehung der wissenschaftlichen Disziplinen und das bürgerliche Recht allenfalls am Rande vor. Ihre präferierte Regierungsform waren Monarchie und Elitenherrschaft. Zugleich sahen sie die Macht überall abdanken und an sekundäre Systeme delegiert: Versicherungen, Massenmedien, Parteien, Ideologien.

Das alles waren für die Selbstsucher Ablenkungen von der Frage nach dem Einzelnen und seiner Moral, die nicht einem Mehrheitsbeschluss, sei es einem demokratischen oder einem modischen, folgt. Rathgeb zeichnet sie in ihre historische Umgebung ein und ordnet beispielsweise jedem Denker einen Maler und ein Bild zu, das sich auf ganz andere Weise mit denselben Motiven auseinandersetzt: Courbet, Degas, Manet und Hammershoi haben ihren Auftritt. Oder er berichtet, was Psychologie und Psychoanalyse zu den Fragen mitteilen, die von den Philosophen aufgeworfen worden sind.

Glück gibt es nur in der Kunst

Das Bezwingende an Rathgebs Darstellung ist, dass er sich selbst von seinen Autoren und ihren Tiefenbohrungen bewegt zeigt. Er macht den seltsamen Philosophen noch in ihren zumutungsreichsten Salti mortali keinen Vorwurf. Dass alle drei Schriftsteller sind, die Jugendliche in ihren Bann ziehen können, wendet er nicht in die Beschwerde, das sei kein erwachsenes Denken. Vielmehr erzählt er von ihren Gedanken und ihrer eigentümlichen Lebensführung so, dass die Lust entsteht, zu ihren Büchern zu greifen.