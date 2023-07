Die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson, die heute allenfalls noch Zeithistorikern ein Begriff ist, zählte in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts neben Eleanor Roosevelt zu den einflussreichsten Frauen der USA. So sah es immerhin das „Time“-Magazin, das sie im Juni 1939 auf dem Cover abbildete. Der Artikel über sie war mit dem Satz betitelt: „Sie fährt im Raucherwagen“, was nicht weniger hieß, als dass sie unzweifelhaft in eine Männerdomäne vorgedrungen war.

Bereits 1921 war Thompson als Auslandskorrespondentin nach Wien gegangen, von wo aus sie über die Türkei und den gesamten Balkan berichtete. Als sie vier Jahre später für den „Philadelphia Public Ledger“ und später die „New York Evening Post“ nach Berlin wechselte, war sie die erste Frau, die eines der wichtigen Auslandsbüros leitete. Die Namen ihrer Interviewpartner sind ein Who’s who der damaligen politischen Welt – von Gustav Stresemann über Aristide Briand bis zu Kemal Atatürk oder Leo Trotzki. Kein Zufall also, dass es ihr Ende 1931 als erster ausländischer Journalistin gelang, ein Gespräch mit Adolf Hitler zu führen. Dies war zu einem Zeitpunkt, als es, wie sie schreibt, „eine allgemein verbreitete Überzeugung gewesen zu sein“ schien, dass Hitler „in den kommenden Monaten in Deutschland, auf die eine oder andere Weise, ‚an die Macht kommen‘“ würde.

Dramaturgie der Enttäuschung

Der Bericht ihrer Begegnung mit dem zukünftigen Machthaber erschien im März 1932 in der Zeitschrift „Cosmopolitan“, und er fängt an mit Sätzen, die Thompson später immer wieder als die größte Fehleinschätzung ihrer Reporterlaufbahn vorgerechnet werden sollten: „Als ich Adolf Hitlers Zimmer betrat, war ich der festen Überzeugung, dem künftigen Diktator von Deutschland zu begegnen. Keine fünfzig Sekunden später war ich mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. So lange dauerte es in etwa, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt.“

Thompsons Reportage und das reich bebilderte Buch, das noch im gleichen Jahr unter dem Titel „Ich traf Hitler!“ daraus hervorging, liegen nun erstmals vollständig in deutscher Übersetzung vor, und man liest es mit angehaltenem Atem. Dass Hitler gleich im Vorwort als „der kleine Mann“ eingeführt wird, heißt durchaus nicht, dass Thompson kein Bewusstsein dafür gehabt hätte, wie prekär die politische Lage in Deutschland zu dieser Zeit war. Eine „raffinierte Dramaturgie der Enttäuschung“ nennt der Berner Komparatist Oliver Lubrich in seinem erhellenden Nachwort die Komposition des Buches, in dem er auch auf die Umstände seiner Entstehung eingeht.

„Er ist formlos, fast gesichtslos“

Thompson hatte das Buch in New York verfasst, wo sie nach ihrer Heirat mit Sinclair Lewis 1928 vorübergehend lebte, um sich seit Anfang der Dreißigerjahre immer wieder auf Reportagereisen in das zunehmend instabiler werdende Mitteleuropa zu begeben. Im August 1934, sie war gerade von einer Fahrt durch das von ihr als beklemmend arm geschilderte Österreich wieder in Berlin eingetroffen, wurde sie wegen angeblicher deutschfeindlicher journalistischer Aktivitäten des Landes verwiesen. Doch hörte sie, zurück in den USA, nicht auf, die deutsche Politik regelmäßig in Radiobeiträgen zu analysieren, die ihr ein Millionenpublikum bescherten. Sehr zum Missvergnügen von Joseph Goebbels, der 1942 in sein Tagebuch notierte: „Es ist beschämend und aufreizend, dass so dumme Frauenzimmer, deren Gehirn nur aus Stroh bestehen kann, das Recht haben, gegen eine geschichtliche Größe wie den Führer überhaupt das Wort zu ergreifen.“