Mutterheim des von der SS unterhaltenen Vereins „Lebensborn“ in Steinhöring bei Ebersberg in Oberbayern Bild: Sueddeutsche Zeitung Photo

Ein Mädchen, vielleicht zwei Jahre alt, auf dem Arm ihres Vaters. Die Schwarz-Weiß-Abbildung auf dem neuen Lebensborn-Buch der Berliner Autorin Dorothee Schmitz-Köster wäre recht unscheinbar, trüge der Mann auf dem Foto nicht eine SS-Uniform.

Bei dem Fünfzigjährigen handelt sich um den „Höheren SS- und Polizeiführer“ Otto Winkelmann, Jahrgang 1894, der im letzten Kriegsjahr in Ungarn an der Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung beteiligt war. Das Mädchen auf seinem Arm war nicht seine leibliche Tochter, sondern ein Pflegekind, das Winkelmann und seine Frau im Fe­bruar 1944 aus dem Lebensborn-Heim „Sonnenwiese“ im sächsischen Kohren-Sahlis geholt hatten und nach Kriegsende adoptierten. Die Tochter erinnert sich später im Interview mit der Autorin an einen liebevollen Vater, der alles für sie getan habe.

Schmitz-Köster hat sich bereits in früheren Büchern mit dem Lebensborn beschäftigt. 1997 veröffentlichte sie eine Alltagsstudie, in deren Mittelpunkt das Heim „Haus Friesland“ unweit von Bremen stand. Fünfzehn Jahre später folgte ein Buch mit neunzehn Porträts von Lebensborn-Kindern („Lebenslang Lebensborn“). Aus den dafür geführten Interviews schöpft die Autorin auch in ihrem Buch über deren Erzeuger, das, nach eigener Aussage, aus „Empörung über diese Männer“ entstand. Mit den Vätern selbst konnten keine Interviews (mehr) geführt werden.

Die meisten der Männer kamen aus Mittelschichtfamilien

79 dieser „Täter-Väter“ stellt Schmitz-Köster in ihrem Buch vor. Sie allen haben gemeinsam, dass ihre Kinder in Heimen des Lebensborn-Vereins zur Welt kamen, einer SS-Organisation, die Heinrich Himmler 1935 mit dem Ziel gegründet hatte, nicht nur verschleppte Kinder aus dem besetzten Europa, die den NS-Rassevorstellungen entsprachen, „einzudeutschen“, sondern auch die Geburtenrate „arischen“ Nachwuchses zu erhöhen. Mögliche Abtreibungen sollten verhindert werden, indem man werdenden Müttern durch eine Aufnahme in den Heimen beste Geburts- und Pflegebedingungen für die ersten Lebenstage, -monate oder gar -jahre bot.

Im August 1942 hatte sich Himmler mit einem „Zeugungsbefehl“ an seine Männer gewandt, die vor allem die kriegsbedingten Menschenverluste ausgleichen sollten: „Eure Pflicht ist es, so rasch wie möglich durch Zeugung und Geburt von Kindern guten Blutes dafür zu sorgen, dass ihr nicht mehr letzte Söhne seid.“ Und schon 1940 umriss er die Rolle des Lebensborn-Vereins bei dieser Aufgabe mit der „Sorge für alle während des Krieges von SS-Männern erzeugten Kinder guten Blutes […] sowie für die werdenden Mütter […] in allen Fällen, in denen Not und Bedrängnis vorhanden sind“.

Himmler ließ einen Fragebogen entwerfen, der im Gutachtenstil bewertet, wie wertvoll Vater, Mutter, Kind für die Volksgemeinschaft sind, und unter anderem fragt: „Besteht nach der Veranlagung und Beurteilung der Kindeseltern und des Kindes begründete Aussicht, daß aus dem Kind ein besonders wertvoller Mensch wird im Sinne des Ausleseprinzips der Schutzstaffeln?“

Als Täter tauchten sie unter, standen vor Gericht, saßen in Lagern

So fungierten die elf Lebensborn-Heime im „Großdeutschen Reich“ (die dreizehn Heime in den besetzten Ländern Norwegen, Frankreich, Belgien und Luxemburg spielen im Buch keine Rolle) als Geburtshäuser für die Ehefrauen oder Geliebten vor allem von Mitgliedern der SS, der Polizei, der Wehrmacht, aber auch von Angehörigen akademischer Berufe, höherer Beamter, Landwirte oder Handwerker, sofern sie die rassebiologischen Aufnahmekriterien erfüllten.

Im Mittelpunkt des Bandes steht der Entwurf einer Typologie dieser Lebensborn-Väter anhand von Fallbeispielen, die die Autorin aus Quellen in verschiedenen Archiven, darunter im Bundesarchiv und in den Arolsen Archives, ausfindig gemacht hat. Die meisten der Männer waren um die dreißig Jahre alt und kamen aus Mittelschichtfamilien. Als Motive für die Wahl der Lebensborn-Heime als Geburtsort macht die Autorin „die gute Versorgung und den geschützten Ort für Mutter und Kind“ aus. Schutz boten die ländlichen, naturnahen Heime nicht nur vor den Bomben, die auf die deutschen Städte fielen, sondern auch vor dem Makel einer außerehelichen Affäre und eines unehelich geborenen Kindes. Denn eine Geburt in einem der Heime garantierte Vater und Mutter Anonymität. Wenn nötig, konnte selbst die Geburt der Kinder monatelang verheimlicht werden, indem sie mit ihren Müttern in den Lebensborn-Heimen „untertauchten“.

Denn trotz der pronatalistischen NS-Ideologie verharrte auch die Gesellschaft im „Dritten Reich“ bei den tradierten christlich geprägten Familien- und Rollenbildern. So galt das uneheliche Kind weiter als „Schande“ und Grund zur Scham. Und es blieb auch im Nationalsozialismus bei der hergebrachten bürgerlichen Moral, wonach ein verheirateter Mann eine Geliebte und mir ihr ein Kind haben konnte, solange dies geheim blieb, die Ehe nicht darunter litt und nach außen das Bild einer intakten, harmonischen Familie keine Risse bekam. Der Vater hatte ohnehin die Rolle des im familiären Alltag zumeist abwesenden Ernährers auszufüllen.

Auch nach Kriegsende blieben die meisten Lebensborn-Väter dem Familienleben fern. Als Täter tauchten sie unter, standen vor Gericht, saßen inhaftiert in Lagern und Gefängnissen. Selbst wenn sie später freikamen, lebten sie nur in wenigen Fällen mit ihren Familien zusammen. Oft wurden sie zu ideologisch unverbesserlichen Einzelgängern mit einer Neigung zu Suchtverhalten.

Besonders bedrückend lesen sich die von Schmitz-Köster aufgelisteten Beispiele, in denen Kinder ihre Väter nie kennenlernten, oder die Fälle, in denen die in Lebensborn-Heimen Neugeborenen nicht den NS-Rassevorstellungen entsprachen, weil sie etwa mit Gendefekten zur Welt kamen. Sie mussten die Lebensbornheime verlassen und wurden in Euthanasieanstalten gebracht.

Dorothee Schmitz-Köster: „Unbrauchbare Väter“. Über Muster-Männer, Seitenspringer und flüchtende Erzeuger im Lebensborn. Wallstein Verlag, Göttingen 2022. 160 S., Abb., geb., 24,– €.