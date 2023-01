Das Leben der Wikinger : Zum Frühstück nordische Tortilla

Wikinger – der Begriff lässt die meisten direkt an die charakteristischen Drachenschiffe denken, an bärtige, ungepflegte Männer, die die Bewohner der Küsten europäischer Meere und Flüsse in Schrecken versetzten. Und auch wenn mittlerweile bekannt ist, dass ihre Helme keine Hörner hatten, stellt sich die Frage, wie die Wikinger wirklich lebten. Neil Price kommt der Antwort in seinem Buch so nahe, wie es nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen möglich ist. Er zeichnet ein differenziertes Bild einer vielschichtigen Vergangenheit, über die wir manches wissen, von der aber vieles unklar bleibt.

Dabei spannt er einen breiten Bogen, sowohl in räumlicher wie auch in zeitlicher Perspektive, denn das Buch beginnt nicht mit den ersten bekannten Wikingerangriffen in England, sondern setzt bereits im sechsten Jahrhundert an und zeichnet nach, welche Folgen der Untergang des Römischen Reiches für Skandinavien und seine Bewohner hatte. In diesem ersten Teil geht es vor allem um den Alltag und die Kultur der Skandinavier, um die Familie, den Körper, die Kleidung, Sexualität, Religion und Spiritualität sowie ihre Vorstellungswelt, aber auch um Herrschaftsstrukturen und Verkehrswege. Man erfährt, dass auf Tischsitten großer Wert gelegt wurde und dass es viele verschiedene Brotsorten gab – unter anderem „eine Art nordische Tortilla“. Bei diesen Ausführungen bleibt der Blick auf Skandinavien gerichtet, die Darstellung erfolgt vornehmlich auf der Basis archäologischer Erkenntnisse. Hier kann Price auf einen großen eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen und versteht es, die einzelnen Funde und Fundstücke zu einem anschaulichen Bild zusammenzufügen.

Zu den großen Verbänden gehörten auch Frauen und Kinder

Im zweiten Teil und dritten Teil wird der Blick nach außen gerichtet, auf die eigentliche „Wikingerzeit“, also die Zeit der Raubzüge und Plünderfahrten. Price versteht den Begriff „Wikinger“ sehr breit, er benutzt ihn allgemein für die Skandinavier, weil er nicht nur das Phänomen der Raubzüge selbst in den Blick nimmt, sondern auch die jeweiligen Rückwirkungen auf Skandinavien. So spielte etwa der Sklavenhandel eine wichtige Rolle, weil dadurch jene Arbeitskräfte gewonnen wurden, die den Bau großer Flotten überhaupt erst ermöglichten. Die frühe Wikingerzeit lässt er mit überzeugenden Argumenten bereits um 750 beginnen, denn darauf wird ein Fund in der Nähe des estnischen Ortes Salme datiert: 2008 wurden hier zwei Schiffe entdeckt, die wohl einer hochrangigen Expedition aus Schweden angehörten.

Price erörtert anschließend die Gründe und Voraussetzungen für die ersten Wikingerüberfälle, bevor er sich mit einer zweiten Phase der Angriffe von den 830er Jahren bis zum Ende des neunten Jahrhunderts beschäftigt. Diese Zeit sah einen Wandel von einzelnen Überfällen zu „saisonalen Feldzügen“, wie auch andere Forscher bereits festgestellt haben. Die großen Verbände, zu denen auch Frauen und Kinder gehörten, können nicht als klassische „Heere“ bezeichnet werden; Price nennt sie „eigenständige politische Organisationen“. Er hat für diese Gruppen, die durch gegenseitige Loyalitäten einen größeren Verband bildeten, den passenden Begriff der „Hydrarchie“ eingebracht, denn ein solcher Verband wurde nicht von einer Person angeführt, sondern er besaß sozusagen viele Köpfe – gleich einer Hydra, der neue Köpfe wuchsen, sobald man einen abgeschlagen hatte.

Und was ist mit der Normandie?

Schließlich nimmt Price die – unterschiedlich erfolgreichen – Versuche der Wikinger in den Blick, in Regionen außerhalb von Skandinavien zu siedeln: auf den Inseln der Orkneys und Hebriden vor Schottland, in England und Irland, in der Bretagne und der Normandie, in der Kiewer Rus, auf Island, Grönland und in Nordamerika. Außerdem betrachtet er die Warägergarde in Kon­stantinopel und die Handelsbeziehungen zum Kalifat der Abbasiden sowie die Christianisierung und die mit ihr eng verbundene Bildung der skandinavischen Königreiche von Norwegen, Dänemark und Schweden.

Dieser dritte Teil der Darstellung ist am wenigsten kohärent. Hier werden die Erkenntnisse der Forschung zwar übersichtlich zusammengetragen, es ist aber etwa nicht ganz klar, warum die im zehnten Jahrhundert durch Ansiedlung von Wikingern entstehende Normandie nur kurz abgehandelt wird, während die Rus oder auch Island deutlich ausführlicher gewürdigt werden. Ein Grund dürfte die Ansicht des Autors sein, dass die Wikinger eine zwar differenzierte, letztlich aber gemeinsame Kultur besaßen, der die „Normannen“ wohl nicht zuzurechnen sind, weil sie sich schnell in die fränkische Gesellschaft integriert hatten.

Das Buch ist ein Gewinn für alle, die Kultur und Lebensweise der Wikinger kennenlernen und verstehen möchten. Es bietet eine spannende Lektüre, denn der Autor versteht es, komplizierte Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Auch die Übersetzung ist gelungen, allerdings wäre ein anderer Titel wünschenswert gewesen, denn im englischsprachigen Original ist nicht von der „wahren“ Geschichte der Wikinger die Rede. Vielmehr geht es um „eine“ Geschichte und damit um eine der möglichen Sichtweisen. So macht Neil Price durchweg deutlich, wo die Grenzen seines und unseres derzeitigen Wissens liegen.

Neil Price: „Die wahre Geschichte der Wikinger“. Aus dem Englischen von Ursula Blank-Sangmeister. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2022. 768 S., Abb., geb., 39,– €.