Politik-Bücher über Vertrauen : Worauf wir uns verlassen

Vertrauen ist ein komplexes, in sich widersprüchliches Phänomen, eine auf die Zukunft bezogene Mischung aus Wissen und Nichtwissen. In einer Definition von Georg Simmel, die auch in den beiden vorliegenden Werken zitiert wird, ist es eine Hypothese über künftiges Verhalten, „die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen“, aber zugleich riskant bleibt, weil Vertrauen auch enttäuscht werden kann. Niklas Luhmann hat einen Aufsatz über Vertrauen als „Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität“ veröffentlicht, der gleich am Anfang mit dem berühmten Satz aufwartet, ohne jegliches Vertrauen könne der Mensch morgens sein Bett nicht verlassen. Einigkeit besteht darin, dass Vertrauen zunächst auf der Einschätzung beruht, ein anderer Mensch sei „vertrauenswürdig“. Das lässt sich vergleichsweise gut auf Kleingruppen wie die Familie oder den Bekanntenkreis ausdehnen. Aber wie lässt sich Vertrauen gesellschaftlich generalisieren oder sogar gegenüber Organisationen und Institutionen fassen, zu denen es, wenn überhaupt, nur vermittelte persönliche Beziehungen gibt, nicht zuletzt zum politischen System?

Das ist die „Vertrauensfrage“, die Jutta Allmendinger, seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), und ihr Mitarbeiter Jan Wetzel stellen. Ihre Ausgangsthese ist, dass Vertrauen eine Beziehung sei, die gemeinsames Handeln erst möglich mache. Genauer gesagt: Menschen schenken anderen Menschen Vertrauen, „weil sie davon ausgehen, dass diese wie sie denken und sich wie sie verhalten“. Das ist eine für komplex strukturierte Gesellschaften voraussetzungsvolle Annahme. Die empirische Grundlage, auf der Allmendinger und Wetzel ihre Studie aufsetzen – zwei breit angelegte Umfragen –, führt dies vor Augen.

Vertrauensfrage auch Verteilungsfrage

Zwar diagnostizieren die Autoren, es gebe keine generelle „Vertrauenskrise“. Aber die Bereitschaft, anderen zu vertrauen, also auch mit ihnen zu kooperieren, werde behindert durch die Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Milieus oder Schichten. Unter ihnen ist die Vertrauensbereitschaft unterschiedlich ausgeprägt. Es gebe sie bei den Ärmeren weniger als bei den Bessergestellten, sie sei bei den „Bildungsarmen“ geringer als bei den „Bildungsreichen“. Bildung ist für die Autoren der wichtigste Schlüssel: „Bildung zu stärken heißt, Vertrauen zu schaffen.“ Dass Vertrauen am ehesten innerhalb ethnisch oder sozial homogener Milieus herrscht, verwundert wenig – das sagt schon das leicht anrüchige alte Sprichwort „Gleich und Gleich gesellt sich gern.“

Vieles, was die Autoren herausgefunden haben, bestätigt die bekannte Unterscheidung zwischen den „liberalen kosmopolitischen Eliten“ und den berühmten „Abgehängten“. Umso erstaunlicher ist es angesichts dieser Spaltung, dass achtzig Prozent der Befragten, quer durch alle Schichten, der Meinung sind, dass diejenigen, die sich mehr anstrengen, auch mehr verdienen sollten. Das passt nicht so recht in das Schema der Autoren und wird in seiner Bedeutung auch nicht wirklich entfaltet, sondern als eine Art kontrafaktische Wahrnehmung der Wirklichkeit eingeordnet.