Napoleons Liebesbriefe : Das Werben eines entflammten Egozentrikers

In den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ charakterisierte Jacob Burckhardt Napoleon als einen „mangelhaft ausgestatteten Menschen ersten Ranges.“ Sein Zeitgenosse Friedrich Nietzsche hingegen identifizierte ihn in der „Genealogie der Moral“ als „Synthesis von Unmensch und Übermensch.“ Beiden Aussagen ist die Feststellung gemeinsam, dass für Napoleon der Mensch als Individuum nicht zählte, sondern nur als Material. Um ein ausgewogenes Urteil über Napoleon zu fällen, gelte es deshalb, auch die „domestic side of the monster“ zu kennen, wie Lord Rosebery in „Napoleon. The Last Phase“ schrieb.

Paris versprach ganz neue Möglichkeiten!

Aufschluss darüber versprechen Napoleons „Liebesbriefe“, zumal er mit einer großen Zahl von Frauen intimen Kontakt hatte. Allein zwischen 1800 und 1810, als er seine zweite Frau heiratete, sind fünfundzwanzig seiner Liebschaften namentlich bekannt. Tatsächlich sind von ihm aber nur Schreiben an vier, an Désirée, Joséphine, Maria und Marie Louise, überliefert, die in seiner 40497 Briefe umfassenden „Correspondance générale“ nur einen Bruchteil ausmachen. Das legt die Vermutung nahe, dass bei ihm die Triebe bei weitem die Liebe überwogen.

Diesen Verdacht können auch Napoleons „Liebesbriefe“, die jetzt in der Übersetzung von Ulrich Kunzmann erschienen sind, nicht zerstreuen. Umso weniger, als diese Ausgabe auf ein Vor- oder Nachwort verzichtet, das dem Leser zum besseren Verständnis der Briefe hätte verhelfen können, indem es deren Inhalte wenigstens ansatzweise in der Person Napoleons spiegelte. So sieht sich der Leser lediglich mit Episteln konfrontiert, deren Bedeutung zum allerwenigsten darin besteht, ihren Schreiber als begnadeten Schriftsteller auszuweisen. Auch basiert die Übertragung auf französischen Editionen der Briefe, von denen ihr Übersetzer in den rudimentären Anmerkungen selbst sagt, dass sie unzulänglich seien. Auf solche Vorlagen ist man aber nicht mehr angewiesen, denn seit dem vergangenen Jahr liegt die mustergültig edierte „Correspondance générale“ Napoleons abgeschlossen vor.

Schon die Billets, die der Fünfundzwanzigjährige der sechzehn Jahre alten Désirée Clary schrieb, zeigen ihn als Egozentriker, auch wenn er sich als romantischer Gefühlsmensch gab. Napoleon war mit Désirée durch seinen Bruder Joseph, der ihrer älteren Schwester erfolgreich den Hof machte und sie im August 1794 heiratete, in Kontakt gekommen. Den Schwestern mangelte es zwar an Schönheit, aber eine stattliche Mitgift verschaffte ihnen Attraktivität. Da er als Artilleriechef der Italienarmee politisch in Ungnade gefallen war, was seine weitere Karriere fraglich erscheinen ließ, lag es für ihn nah, in Désirée eine Option zur Rettung aus seiner prekären Situation zu sehen. Das verraten auch seine Briefe, in denen er ihre „Sanftheit“ und „Reize“ betonte, sie seiner „Freundschaft“, ja sogar „Liebe“ versicherte. Das will, außer dass er sie sich warm halten wollte, wenig besagen, auch wenn Désirée seine Schwüre als „Verlobung“ missverstand. Das war ihr Traum, der sich in Nichts auflöste, kaum dass Napoleon im Mai 1795 nach Paris abgereist war, wo er Eindrücke empfing, die ihn schnell von der Fortsetzung seines Flirts mit einem Pummel aus der Provinz abbrachten.

Als Anerkennung seines Beitrags bei der Niederschlagung des von den Royalisten versuchten Putsches vom 13. Vendémiaire (Oktober 1795) war Napoleon zum Chef der Inlandsarmee ernannt worden. Das war der in der damaligen Situation wichtigste militärische Posten, der gute Besoldung und verlockende Perspektiven verhieß. Seine Stellung brachte es mit sich, dass er jetzt nicht nur mit den führenden Politikern, sondern auch mit den tonangebenden Gesellschaftskreisen in Kontakt kam.

Umso mehr musste sich Napoleon seiner eigenen Defizite bewusst werden, die ihn trotz seines hohen Rangs als linkischen Provinzler auswiesen. Um Abhilfe zu schaffen, war die „Option“ Désirée völlig ungeeignet, brauchte es eine andere Lebensstrategie. Die verhieß ihm die attraktive Vicomtesse de Beauharnais, eine aus Martinique stammende Witwe, die eine der umschwärmten Odalisken des „tout Paris“ war.