Zora Neale Hurstons „Barracoon“ : Der letzte amerikanische Sklave erzählt

Ein neues Buch von Zora Neale Hurston – wie kann das sein? Sie lebte von 1891 bis 1960 und war eine der wenigen afroamerikanischen Schriftstellerinnen, die als führende Figur der Harlem Renaissance – allerdings mit gehöriger Verspätung Mitte der siebziger Jahre – auch jenseits der Grenzen ihres Landes bekannt wurde. Ihre Bücher, vor allem der Roman „Their Eyes Were Watching God“ aus dem Jahr 1937 (deutsch seit 1993 unter dem Titel „Und ihre Augen sahen Gott“) und ihr Erinnerungsbuch „Dust Tracks on the Road“, sind inzwischen an manchen amerikanischen Orten Schullektüre. Wie kommt es also, dass nun ein Buch dieser so renommierten, aber längst verstorbenen Autorin herauskommt?

An einer verzögerten Übersetzung ins Deutsche liegt es nicht. Auch die Originalausgabe von „Barracoon“ erschien erst 2018. Bis dahin wollte es niemand verlegen. 2018! Da war das Manuskript 87 Jahre alt und hatte damit dasselbe Alter erreicht wie Oluale Kossola, sein 1841 geborener Protagonist, zum Zeitpunkt der Gespräche, aus denen dieses Buch wurde. Und seine Autorin war seit 58 Jahren tot.