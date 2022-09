Harlems 125th Street : Eindrücke von der Hauptschlagader Harlems

Wo sich Aktivisten und Künstler tummeln: Ein Fotoband porträtiert die 125th Street in New York als Schauplatz der Selbstdarstellung und Gentrifizierung.

Im November 2007 organisierte Barack Obama die erste offizielle Fundraising-Veranstaltung während seines Kampfes ums Präsidentenamt. Als Ort wählte er das New Yorker Apollo Theater. Damit war die Ambition markiert, denn auf der Bühne des mehr als tausendfünfhundert Menschen fassenden Klubs standen vor ihm afroamerikanische Künstler wie Billie Holiday und Sammy Davis Jr., Ray Charles und James Brown, Diana Ross und Gladys Knight, Aretha Franklin und Ben E. King.

Der Fotojournalist Ozier Muhammad hat einen vielsagenden Moment für die „New York Times“ festgehalten: Vor dem roten Vorhang beugt sich Obama zu seinen Anhängern in der ersten Reihe herunter, um deren Hände zu schütteln. Ein Popstar, so der Eindruck, der jetzt, das Plakat am Rednerpult deutet darauf hin, irgendwas mit Politik macht. Auch die Dramaturgie erinnerte an ein Unterhaltungsprogramm, immerhin traten ein Gospelchor, eine Jazzband und Chris Rock auf.

Wenn die Immobilienwirtschaft sichtbare Spuren hinterlässt

Der zukünftige Präsident hatte mit dem Abend im Apollo Theater noch einmal vor Augen geführt, dass die afroamerikanische Kultur immer politisch ist. Dabei sieht man das auch jeden Tag vor dem Gebäude: Die 125th Street in Harlem zieht sich einmal quer durch Manhattan, vom Hudson zum East River. Sie gilt als Hauptschlagader Harlems, zentraler Schauplatz der afroamerikanischen Community New Yorks, seit den Neunzigerjahren von der Gentrifizierung gebeutelte Heimat von Aktivisten, Musikern, Autoren und Künstlern.

Unter der Straße verläuft ein Bruch in der Erdkruste, der für Maria Antonella Pelizzari die Fragilität und zugleich Vitalität der Anwohner versinnbildlicht. Die am New Yorker Hunter College lehrende Professorin für Fotografiegeschichte hat mit dem Kurator Arden Sherman und der Hilfe einiger ihrer Studenten einen gelungenen Bildband über die 125th Street herausgegeben. Darin illustrieren Aufnahmen von Routiniers wie Kwame Brathwaite, Coreen Simpson, Katsu Naito, Beuford Smith und Gordon Parks, mit welchen Mitteln sich Menschen auf der auch Martin Luther King Jr. Boulevard genannten Straße in Szene setzen und wie sich dort Widerstand gegen Bauvorhaben formiert. Was es für das Stadtbild bedeutet, wenn die Immobilienwirtschaft sichtbare Spuren hinterlässt, wird ebenfalls eindrucksvoll dokumentiert. Manche Fotos wirken unverbraucht, andere sind bekannt, etwa Berenice Abbotts „Triborough Bridge“ von 1937.

Es zählt nur die Würde der Pose

An Dawoud Beys gestellten Porträts lässt sich der Einfluss von James Van Der Zee studieren: „A Boy in Front of the Loew’s 125th Street Movie Theater“ (um 1976) zeigt einen Jungen mit Sonnenbrille, der auf Zehenspitzen vor der Kasse des Kinos posiert. Er will cooler und erwachsener sein, als er ist – und hält sich doch an einem Saft-Trinkpäckchen fest. Eine spätere Arbeit Beys aus dem Jahr 2015, „Three Men and Recently Closed Pathmark“, funktioniert anders: in der Mitte des Vordergrunds ein Baumstamm, der das Foto in zwei Hälften teilt, links im Mittelgrund drei Männer, die auf die rechte Bildhälfte zumarschieren, dort im Hintergrund ein geschlossener Supermarkt, in dessen Scheibe sich ein Umzugswagen spiegelt. Der Betrachter hat den Eindruck, der Baum sei eine unüberwindbare Grenze, Fortschritt ausgeschlossen. Die Botschaft mag simpel sein, die Aufnahme ist es nicht.

Ruben Natal-San Miguel sagt, er mache Fotos in Harlem für all diejenigen, die New York nur mit dem Times Square assoziieren. Seine Aufnahmen muten ein wenig improvisiert an, dabei dient deren vermeintliche Kompositionslosigkeit als ästhetisches Prinzip: Eine Transgender-Person lehnt mit leichtem Knick in der Hüfte an einer Backsteinwand, eine andere in einem weißen Kleid sitzt mit durchgedrücktem Rücken vor einer Werbetafel, auf der Sandwiches angepriesen werden. Keine Bewegung, keine Dynamik. Es zählt nur die Würde der Pose.

Das Gegenteil dieser diskreten Annäherung sind die beschwingten Fotos von Lorraine O’Gradys Performance „Art Is...“, bei der sie 1983 einen Paradewagen durch die Straßen Harlems fahren ließ. Weiß gekleidete Afroamerikaner haben sich und den Zuschauern während des Zugs goldene Bilderrahmen vors Gesicht gehalten. Ausgangspunkt der Aktion war O’Grady zufolge der von einem Kollegen hingeworfene Kommentar, Avantgarde-Kunst habe nichts mit Schwarzen zu tun. Dabei haben die Menschen am Straßenrand sofort verstanden, worauf O’Grady hinauswollte. Sie riefen: „Wir sind die Kunst!“

