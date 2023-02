Der Glanz des Kapitalismus in Dosenform: DDR-Bürger versorgen sich am 11. November 1989 vorm Schlesischen Tor in Berlin mit Limonade. Bild: picture alliance / akg-images

Die Zeit fliegt, das Tempo verschlägt einem den Atem, also auch das Wort. Was man gestern noch gedacht oder empfunden hat, kann man schon heute nicht mehr aufschreiben“, schreibt Heinz aus der DDR im Juli 1990 an Ingrun Spazier, die seit zwei Jahren in Hamburg lebt. So wie Heinz, der wie alle Briefeschreiber in diesem Band nur mit Vorname auftaucht, ging es vielen Menschen im Jahr des Umbruchs in der DDR. Was eben noch erstarrt schien, löste sich ab Oktober 1989 praktisch von jetzt auf gleich auf. Vermeintliche Gewissheiten galten nichts mehr, „ewige“ Repräsentanten des Staates, von Betrieben und Institutionen verschwanden genauso wie bald auch die Institutionen, Betriebe und schließlich der Staat selbst.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



In privaten Briefen von acht Autoren, der jüngste 25, die älteste 83 Jahre alt und allesamt Verwandte und Freunde von Ingrun Spazier, lebt diese Zeit noch einmal auf. Die Herausgeberin war 1988 mit ihrer Tochter aus der DDR in die Bundesrepublik ausgereist. Internet und Handys gab es noch nicht, und Telefonanschlüsse waren im Osten selten, sodass Spazier mit ihren Leuten in der DDR schriftlich in Kontakt blieb. So sind die für diesen Band ausgewählten Briefe von Februar 1989 bis November 1990 Momentaufnahmen eines Landes im Umbruch. Es sind subjektive, glaubwürdige und unverstellte Notizen von Menschen, die inmitten der Veränderung lebten – und damit ein einzigartiges Zeitzeugnis, das obendrein auch Gründe für manche Verstimmung im deutsch-deutschen Verhältnis offenlegt, die bis heute anhält.

Denn aus dem Fernsehen, das unsere Erinnerung an jene Zeit so geprägt hat, sind vor allem Euphorie und Jubel dominant geblieben. Beides kommt, insbesondere wenn es um die Maueröffnung geht, auch in den Briefen nicht zu kurz. Doch liefern die Stimmen ein vielfältiges und umfassenderes Bild an Hoffnung und Zuversicht, aber auch an Angst, Trauer und bisweilen Wut über die Entwicklungen. „Schade, dass Du nur als Zaungast unsere Zeit miterleben kannst“, schreibt Alice Ende November 1989. „Es ist überwältigend! Doch man dreht schon durch . . . Und was kommt nach der Euphorie? Katzenjammer, Teuerungen, Mietererhöhungen usw.“

„Noch immer fehlen mir die Worte“

Von 1990 an nimmt das Veränderungstempo merklich zu. Die Menschen werden erschüttert von Enthüllungen über den maroden Zustand der Wirtschaft und die Verbrechen der SED, zugleich nimmt das Ausmaß des Umbruchs in Form massenhafter Abwanderung und Arbeitslosigkeit immer mehr Raum ein. Eine fortlaufende Chronologie der Ereignisse im Buch hilft, den Inhalt der Briefe einzuordnen; in ihr finden sich auch die rasant steigenden Arbeitslosenzahlen. Ende Mai 1990 waren es 100.000 Menschen, drei Monate später bereits knapp 1,8 Millionen. Für eine Gesellschaft wie die der DDR, in der Arbeit ein hohes Gut war, Sicherheit und soziales Prestige bedeutete, war das fatal. So zeugen die Briefe auch von sprunghaft steigenden Einweisungen in Psychiatrien sowie Suiziden.