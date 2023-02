Demokratische Öffentlichkeiten entstehen nicht einfach dadurch, dass sich das Grundrecht der Meinungsfreiheit in Geltung befindet. Wer wann unter welchen Bedingungen sprechen darf, gehorcht sehr unterschiedlichen Regeln. Geist, Witz und Auswürfe in den sozialen Medien fallen zum Beispiel unter deren AGB und müssen, wenn Strafbares geäußert wird, nach den Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes von den Plattformanbietern gelöscht werden. Müssten. Für Einladungen in Talkshows gelten Proporzregeln, hinter denen wiederum die Gremienverfassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht. Eine Zeitung darf dagegen tendenziös berichten, solange sie keine Unwahrheiten in die Welt setzt. Können Regeln über das Sprechen in der Öffentlichkeit gerecht sein? Christoph Möllers hat vor Kurzem auf ein unentrinnbares Problem hingewiesen: Wer in der politischen Öffentlichkeit vorkommt, ist schon dadurch überrepräsentiert. Wer die Klage über mangelnde Sichtbarkeit vernehmbar äußert, raubt ihr ein Stück ihrer Berechtigung: Die meisten Klagen bleiben schließlich ungehört.

Eine besondere Gruppe von Sprechern in der Öffentlichkeit bildet das Personal der Politik und der Verwaltung. Es wird in einem überwiegend von Rechtsanwälten und Richtern für die Praxis verfassten, aber weit darüber hinaus bemerkenswerten und für die Verfassungslage der Gegenwart überaus bezeichnenden juristischen Handbuch unter der Sammelbezeichnung „Hoheitsträger“ zusammengefasst. Wie darf das politische und administrative Spitzenpersonal sprechen? Oder anders gesagt: Wie spricht demokratische Herrschaft? Ob sie überhaupt spricht oder vielmehr schweigt und dadurch Arbeit und Entschlossenheit suggeriert, ist zunächst eine Frage des politischen Stils. Das regierende Schweigen ist eine unter mehreren Optionen der Regierungstechnik. Wilhelm Hennis, der vor hundert Jahren geborene große Denker der parlamentarischen Demokratie der Bonner Republik hat in einem berühmten Text von 1964 darauf bestanden, dass die verfassungsrechtliche Unbestimmtheit der Regierungstechnik zum demokratischen Sinn der parlamentarischen Regierungsform gehört.

Warum sollen für die Rede von Amtsträgern – das Buch verwendet den kühlen technischen Begriff „Äußerungen“ – überhaupt besondere rechtliche Regeln gelten? Weil sie, wie die Autoren es etwas simpel ausdrücken, „für den Staat handeln“ und hoheitliche Befugnisse ausüben. Richtigerweise müsste man sagen: weil ihre öffentliche Rede nicht unabhängig sein kann von den Regeln der Autorisierung ihrer Macht. Vor allem das Bundesverfassungsgericht hat in seiner neuen Rechtsprechung die Auffassung entwickelt, dass die politische Machtstellung allein ein hinreichender Grund für die Beschränkung der Rede ist. Hoheitsträger dürfen nach dieser Rechtsprechung im politischen Wettbewerb nicht Partei ergreifen, müssen sich in amtlicher Eigenschaft stets parteipolitisch „neutral“ und „sachlich“ äußern. So hat das Gericht im vergangenen Jahr die frühere Bundeskanzlerin auf Antrag der AfD verurteilt, weil sie sich bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Staatsbesuchs in Südafrika unmissverständlich zur Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten geäußert und dabei die stille Koalition ihrer eigenen CDU mit FDP und AfD als „unverzeihlich“ bezeichnet hat.

Ohne viel Problembewusstsein

Nun sind Neutralität, Sachlichkeit und Unparteilichkeit nach Max Weber nicht das Prinzip der Politik, sondern das Ethos einer demokratischen Bürokratie. Die Verwaltung ist gerade deswegen neutral, weil sie jeder Regierung, jeder demokratischen Mehrheit dienen soll. Dass ein Neu­tra­li­täts- und Sachlichkeitsprinzip auch für die Regierung gelten soll, ist daher sowohl demokratietheoretisch wie auch verfassungsrechtlich eher unplausibel. Der ganze Sinn des Regierungsamtes in einer parlamentarischen Demokratie liegt schließlich darin, die Verwaltung unter die Leitung des gewählten politischen Spitzenpersonals der Parteien zu bringen. Eine Partei, die erfolgreich an die Regierung gekommen ist, kann ihren Wählern kaum erklären, nun könne sie den Regierungsapparat zwecks Wahrung ihrer Neutralität nicht mehr zur Umsetzung ihres Programms nutzen.