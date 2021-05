Urteilen und Handeln : Wie der Zufall unsere Entscheidungen beeinflusst

Am Olympiasee : Freiluftkino-Freuden in München

Auch wenn das Wetter gerade nicht so ganz mitspielt, freuen sich die Cineasten in München auf die Rückkehr vor den ganz großen Bildschirm. Und da es trocken blieb, war der Samstagabend im Freiluft-Kino am Olympiasee in München gerettet.