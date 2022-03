Ausnahmezustand in Gotham City : Wahnsinn und Gesellschaft

Bruce Wayne (Christian Bale) hat sich in Schale geworfen und flattert in Christopher Nolans „Batman Begins“ (2005) auf den Zuschauer zu. Bild: Picture Alliance

Seit achtzig Jahren verfügt die Polizei von Gotham City über einen besonderen Notruf. Er kommt immer dann zum Einsatz, wenn die sowieso schon ausufernde Kriminalität der Metropole nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Es handelt sich um einen Suchscheinwerfer, der eine stilisierte Fledermaus in den Nachthimmel projiziert. Im 1942 erschienenen, sechzigsten Band der „Detective Comics“ feierte das Gerät Premiere. Am Ende von Tim Burtons erster Verfilmung des Stoffs aus dem Jahr 1989 wird es Gothams Bürgern offiziell vorgestellt. Wenn Terror und Chaos herrschen, so die Botschaft, rufen wir Batman mit diesem Signal herbei – und alles wird gut.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das ist beruhigend und zugleich eine rechtsstaatliche Bankrotterklärung. Zum einen haben wir da einen Superhelden, der für die zivile Ordnung sein Leben riskiert. Zum anderen zeugt die Notwendigkeit seiner Interventionen von größter Verzweiflung. Per Knopfdruck entledigen sich Politik und Polizei von ihren Pflichten. Insofern ist es konsequent, dass Commissioner Gordon im zweiten Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie, „The Dark Knight“ (2008), das Bat-Signal mit einer Axt zerstört. Man wird diesen grimmig vollzogenen Ikonoklasmus als Akt der Selbstbehauptung verstehen dürfen, schließlich kann die Stadt nur ohne Batman ihre Autonomie wiedererlangen.

Natürlich ist auch hier der Vigilant der größte Gegner des Vigilantismus. Aus diesem Paradox herauszufinden fällt nicht leicht. Gelingen könnte es dennoch, wenn man in Rechnung stellt, dass sich unter dem schwarzen Cape der Milliardär Bruce Wayne verbirgt, dessen Engagement für Gotham eine Art „republikanischen Heroismus“ darstellt. Diese Form des Heldentums steht für den Juristen und Historiker Daniel Damler in einem Spannungsverhältnis zum „demokratischen Liberalismus mit seinen Allgemeinheits- und Gleichheitspostulaten“. Wayne sei anders als alle anderen. Er habe sich nicht an gesellschaftliche Spielregeln zu halten, „wie auch in Rom Charisma und persönliche Tüchtigkeit wichtige Voraussetzungen waren, um als Diktator und Terroristenjäger zu reüssieren“. Als Beispiel dient Cincinnatus, der im fünften Jahrhundert vor Christus zum Kurzzeitherrscher wurde, als Feinde das Römische Reich bedrohten. Nach sechzehn Tagen hatte er seine Gegner besiegt, anschließend legte er sein Amt nieder. Eine tugendhafte Führungsfigur.

Aus großer Macht folgt große Verantwortung

Ist man bereit, Wayne einen solchen Sonderstatus zuzubilligen, erscheint die Intransparenz um seine Person akzeptabel, und das, obwohl gerade für ihn eine Überwachung des öffentlichen Lebens zum Tagesgeschäft gehört. Ein sogenannter „High Frequency Generator“, mit dem er auf die Mobilfunkdaten aller Bürger zugreifen kann, macht in „The Dark Knight“ deutlich, dass es hier nicht um das Ausmaß von Stärke und Einfluss geht, sondern um die charakterliche Eignung desjenigen, der beides besitzt. Was für Spiderman gilt, kann für Batman nicht verkehrt sein: „Aus großer Macht folgt große Verantwortung.“

Wer sich für Welt- und Staatskrisen im 21. Jahrhundert interessiert, kommt Damler zufolge an der von Bob Kane und Bill Finger 1939 erdachten Batman-Figur nicht vorbei, denn ihre Heimat sei einem Milliardenpublikum bekannt und stehe für den „Ausnahmezustand in Permanenz“. Die Stadt erstreckt sich über mehrere Inseln und wird nicht nur deswegen immer wieder als negativ überformte Version von New York betrachtet. In ihren Straßen ereignen sich Terroranschläge, sie soll mit Massenvernichtungswaffen zerstört werden und ist das Zuhause einer ganzen Riege von Wahnsinnigen. Die „Batman“-Filme, auf die sich der Autor unter Ausschluss der Comics konzentriert, verhandeln also zentrale Themen der politischen Philosophie und Staatstheorie. Deswegen begegnen in Damlers Abhandlung fortwährend Autoren wie Platon und Machiavelli. Letzterer empfahl übrigens, in Zeiten der Not einen fähigen Bürger auszuwählen, der – darin dem Westerner und Superhelden nicht unähnlich – tut, was getan werden muss.