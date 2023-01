„Breaking Bad“ philosophisch : Wenn die Knechtschaft verinnerlicht wird

Es kennzeichnet den Rang eines Autors, wenn er ein neues Buch dort beginnen lässt, wo sein letztes am schwächsten war. In seiner 2015 erschienenen „Kritik der Rechte“ hat der Frankfurter Philosoph Christoph Menke im Anschluss an Marx die Idee individueller Rechte als falsche Form der Verrechtlichung der Freiheit beschrieben. Wenn Freiheit im heutigen Recht immer schon die Struktur von Eigentum, Handlungsfreiheit und anderen Ansprüchen hat, so sei damit die kapitalistische Unfreiheit der Gesellschaft zum Prinzip erhoben: Die zufällige Verteilung der Vermögen und Ressourcen wird durch Rechte legalisiert; die stumme Herrschaft der Ökonomie der politischen Gestaltung entzogen.

Die faszinierend gelehrte Rekonstruktion eines rechtsphilosophischen Pro­blems endete damals eher enttäuschend in einem begrifflich unangestrengten Entwurf: „Gegenrechte“ sollten, so die salonkommunistischen Schlussakkorde jenes Buches, als Recht eines kommenden Sklavenaufstands alles bisherige Recht in einem Akt der radikalen Befreiung auflösen. Wie lässt sich eine solche andere Befreiung denken, die nicht auf die politischen Antworten der Moderne, auf Rechte, Verfassungen und Märkte zuläuft? Damit ist die Frage abgesteckt, die Menke sich in seinem neuen Buch gestellt hat. Auch wer die Bilanz der juridischen und politischen Moderne weniger desaströs sieht als Menke, wird es mit Gewinn und Vergnügen lesen. Es bietet stupende Interpretationen, mitreißenden Stil und strenge begriffliche Arbeit einer Philosophie, die sich an dem Anspruch Adornos messen will.