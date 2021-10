Krautrock : Zukunftsklänge aus dem Zodiak

Was hat sich die deutsche Plattenindustrie austricksen lassen! Der Journalist und Manager Uwe Nettelbeck verkaufte Anfang der Siebzigerjahre die Experimentalband Faust als die „neuen Beatles“. Das Musiklabel Polydor war in Sorge, das nächste große Ding zu verpassen, nahm sie unter Vertrag, kaufte der Truppe eine alte renovierte Schule in Wümme bei Bremen und ließ sie ein Jahr lang Aufnahmen machen. Irgendwann merkte die Plattenfirma, dass dabei keine Hits heraussprangen, sondern die langhaarigen Käuze eher an dem Teil von „I Am The Walrus“ interessiert waren, an dem sich die Bänder rückwärts drehen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Nach zwei Alben ließ man sie fallen. Dafür hatte Richard Branson mit seinem neu gegründeten Virgin-Label Interesse. Die Verkaufszahlen blieben überschaubar, doch der kulturelle Nachhall der deutsch-österreichisch-französischen Band ist so mächtig, dass Faust neben Can und Neu! zum Inbegriff des Krautrock wurden. Karrierehighlight: Ein auf der Straße angesprochener Arbeiter sprengt mit einem Presslufthammer die Schallgrenze eines Rockkonzerts und nimmt das Genre Industrial vorweg. Die drei Vorzeigegruppen haben Horden jüngerer Bands inspiriert. „Faust sind im Ausland immer besser angekommen als in Deutschland“, beklagt sich Bandmitglied Hans-Joachim Irmler. „Wahrscheinlich müssen wir erst alle tot sein, bis sich hier jemand für uns interessiert.“