Chelsea Mannings Erinnerungen : Sie war der Bösewicht, Snowden der Held

Chelsea Elizabeth Manning steht an einem Kreuzungspunkt mehrerer amerikanischer Kulturkämpfe. Als Whistleblowerin stellt sie die Frage danach, wie viel Transparenz das Militär der USA vertragen will und kann. Als transsexueller Mensch ist sie ebenso Protagonistin wie Opfer einer Identitätspolitik, die auch intimste biologische Eigenschaften im alltäglichen Hegemoniestreit in Stellung bringen will. Und nicht zuletzt sind ihre Datentransfers an Wikileaks im Jahr 2010 auch Argumente im Streit zwischen America-First-Isolationisten und Vertretern einer interventionistischen Politik.

Genug Material für eine Autobiographie, auch wenn Manning erst vierunddreißig Jahre alt ist. Der Schwerpunkt des Texts liegt auf dem Zeitraum zwischen 2010, als Manning unter anderem ein Konvolut von Feldberichten aus den damals aktiven Kriegsschauplätzen im Irak und in Afghanistan, ein Paket mit diplomatischen Depeschen und Videomaterial eines amerikanischen Hubschrauberangriffs, bei dem zwei Reuters-Korrespondenten getötet wurden, auf die Whistleblower-Plattform Wikileaks hochgeladen hat – und ihrer Teilbegnadigung durch Barack Obama im Jahr 2017.