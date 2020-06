Buch über Steueroasen : Geld bereist die Welt

Aktualisiert am

Könnte es sein, dass irgendwo auf der Welt ein Land existiert, von dem wir nichts wissen und das nach den Vereinigten Staaten und China die drittreichste Nation der Welt ist? Könnte es sein, dass dieses Land nicht nur Autokraten bei der Plünderung ihrer Länder unterstützt, sondern westliche Demokratien bedroht? Das zumindest ist die These des britischen Journalisten Oliver Bullough, der sich in „Land des Geldes“ auf die Suche nach den Knotenpunkten einer weltumspannenden Finanzindustrie macht, durch die jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar aus dem Blickfeld verschwinden.

„Moneyland“ ist natürlich kein Staat, der sich auf einer Landkarte findet. Es ist vielmehr ein virtueller Ort, der überall dort entsteht, wo Menschen ihren Reichtum durch rechtliche Tricks dem staatlichen Zugriff entziehen. Seine Existenz verdankt Moneyland der Kombination verschiedener Rechtssysteme. Der strikte Schutz der Privatsphäre in den Vereinigten Staaten, die laxen Bestimmungen für Briefkastenfirmen in Panama und das großzügige Liechtensteiner Stiftungsrecht – findigen Anwälten gelingt es immer wieder, Regeln so zu kombinieren, dass das Geld ihrer Klienten für Kontrolleure nicht nur unerreichbar, sondern auch unsichtbar wird.