Bob Dylans neues Buch : Die Alchemie des Songwritings

Als Bob Dylan 2016 den Literaturnobelpreis zuerkannt bekam und unhöflich lange auf ein Zeichen warten ließ, ob er ihn denn auch anzunehmen gewillt sei, hat ihn vielleicht ein durch die Auszeichnung drohendes Missverständnis zögern lassen: Er sei ein Lyriker, der seine Gedichte auch singe.

Songs seien aber etwas anderes als Literatur, betonte er in seiner Nobelpreis-Vorlesung: „Sie sollen gesungen, nicht gelesen werden.“ Was mit Texten und Musik geschehe, ähnele der Alchemie, schreibt Dylan in seinem neuen Buch „Die Philosophie des modernen Songs“. Musik beweise eben, wie alle Kunst, „dass eins plus eins unter optimalen Bedingungen drei ist“.

Als Alchemist des Songwritings weigert sich Dylan, die sechsundsechzig von ihm handverlesenen Songs einer intellektuellen Analyse zu unterziehen. Ästhetische Kopfgeburten sind nicht seine Sache. Als junger Kerl hatte er sich zweihundert Songs von Woody Guthrie draufgeschafft, bevor er seinen ersten eigenen schrieb. Ausgerechnet dieser Künstler, der aufgrund seiner Texte eine treue Gefolgschaft an Interpreten als Kometenschweif hinter sich herzieht, schreibt allen ins Stammbuch, Songs strebten „nicht danach verstanden zu werden“.

Musik sei überhaupt ein Gebiet, auf dem die Schlauheit der Spezialisten nichts dazu beitrage, Geheimnisse zu entwirren: „Tatsächlich ließe sich sogar einwenden, je mehr man sich mit Musik beschäftigt, umso weniger versteht man sie. Nimm zwei Menschen – der eine studiert kontrapunktische Musiktheorie, der andere weint, wenn er ein trauriges Lied hört. Welcher von beiden versteht die Musik besser?“

Leichtigkeit und Tiefsinn, Schlacksigkeit und Ergriffenheit

Dylan bietet weder eine Autobiographie entlang der Songs anderer – kein Lied von Woody Guthrie, keines von Robert Johnson, nicht ein Wort zu Joan Baez – noch eine in Buchform gegossene Meisterklasse, die das Geheimnis lüftet, wie man einen guten Song schreibt. Lyrics zitiert er nur selten, und seine fabulierenden Interpretationen überschreiten mitunter hemmungslos den Bedeutungsradius der Songs. Auf Kompositionsmomente und Darbietungsraffinessen geht er nur gelegentlich ein, wenngleich er immer vom Performing Artist ausgeht und nicht vom Komponisten.

Das hindert ihn freilich nicht, ein Ohr für die Originalität der Arrangements eines Songs von Hank Williams zu haben, im Gitarrenspiel von Jimmy Reed die Essenz der elektrischen Einfachheit zu erkennen, auf die Eigenheiten des Gesangs bei Little Walter und Dean Martin einzugehen, im Bluegrass die Vorfahren des Heavy Metal auszumachen und Anfänger des Songwritings davor zu warnen, sich hinter dem Filigranen zu verschanzen.

Auch solle man einem Song nicht im Weg stehen, indem man sich selbst zu wichtig nehme: „Vertonte Tagebücher garantieren noch keinen ergreifenden Song.“ Überhaupt habe eine gute Geschichte wenig mit Wahrheit zu tun, und ein guter Song eben auch nicht.

Dylan eröffnet dem Leser auf ernste und zugleich amüsante Weise Einblicke in seine Erfahrungen mit Songs und ihrem Ort im Leben. Der Charme des an seinen eigenen Radiosendungen geschulten präzisen Plaudertons besteht in der Balance von Leichtigkeit und Tiefsinn, Schlacksigkeit und Ergriffenheit. Das mit überraschenden Fotos prächtig ausgestattete Buch kommt leichtfüßig daher. Dylan schlendert zwischen Songs wie „Pancho And Lefty“, „Tutti Frutti“, „Black Magic Woman“, „Blue Suede ­Shoes“, „Volare“ und „Strangers in the Night“, geht dabei auf Elvis, The Who und The Clash ebenso ein wie auf Willie Nelson und The Fugs.