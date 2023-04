„Wir wollen ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation ermöglichen.“ Mit diesem Bekenntnis macht der Energiekonzern Vattenfall Reklame. Und er tut damit so, als sei er das Sprachrohr des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Solche Strategien fallen inzwischen nicht weiter auf, denn Visionen für eine CO 2 -freie Welt sind eine Spezialität der Werbebranche. Details bleiben jedoch meist im Dunkeln, in der Regel müssen sich die Empfänger der gut gemeinten Botschaften mit einem anvisierten Ziel begnügen. Der Weg zum besseren Leben, so wird man vermuten dürfen, ist steinig oder noch unbekannt. Mit welchen Erzählungen oder Plänen ließe sich eine solche Lücke aber füllen?

Vorschläge kommen von der Kulturwissenschaftlerin Birgit Schneider. In ihrem Buch „Der Anfang einer neuen Welt“ vertritt sie die These, Schweigsamkeit in Debatten rund um den Klimawandel sei keine Ausnahme, sondern die Regel. Allzu flott würden uns die Worte ausgehen, sobald wir über die potentiell düstere Zukunft nachdenken. Das scheint widersprüchlich, denn es gibt nur wenige Themen, über die vergleichbar viel geredet wird wie über die Erderwärmung. Schneider meint jedoch eine „Schwelle“ erkannt zu haben, „über die all diese Wörter nicht gelangen. Es ist, als müssten wir mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit leben.“ In Gesprächen, die einen Drall ins Apokalyptische nehmen, gelte daher die Devise: „Schnell das Thema wechseln, um der Resignation keinen Raum zu geben!“ Wir brauchten, kurzum, neue Erzählformate, mit denen wir uns über das Klima austauschen können.