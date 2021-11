Über den Geruchssinn : Dieses süße Aroma von Plastikmüll

Was die Nase so alles leisten kann: Bill Hansson unternimmt einen Streifzug durch die Welt der Düfte und erklärt, warum der Geruchssinn häufig unterschätzt wird.

Viele, wenn nicht die meisten Menschen messen dem Geruchssinn weitaus weniger Bedeutung bei als dem Sehen und Hören. Die derzeitige Pandemie könnte indes einige zum Umdenken bewogen haben. Das gilt zumindest für all jene, denen das neue Coronavirus zeitweilig das Riechvermögen geraubt hat. Ein Ausfall des Geruchssinns schränkt die Lebensqualität nämlich nachhaltig ein, ja er kann mitunter in eine Depression münden.

Als besonders belastend empfinden es die Betroffenen, dass alles gleichermaßen fade schmeckt, ob Ravioli aus der Dose oder lukullische Köstlichkeiten. Was vielen erst dann bewusst wird: Um die unterschiedlichen Geschmacksnoten eines Lebensmittels zu erkennen, ist ein intaktes Riechorgan unerlässlich. Denn die meisten Gaumenfreuden haben ihren Ursprung in der Nase. Die Zunge spielt diesbezüglich eine untergeordnete Rolle. Sie kann lediglich fünf rudimentäre Geschmäcker wahrnehmen, darunter süß, salzig, sauer, bitter und würzig (umami).

Größere Nachsicht mit lärmenden Säuglingen

Gerüche bestimmen indes nicht nur die Lust am Essen, sondern beeinflussen auch etliche weitere Bereiche des täglichen Lebens. Wie sie unser Verhalten und jenes anderer Lebewesen lenken, hat Bill Hansson, Direktor des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie, in dem kürzlich erschienenen Buch „Die Nase vorn“ umfassend, aber nie langatmig, zusammengetragen. Mit anschaulichen Beispielen erläutert der Neuroethologe und Geruchsforscher in auch für Laien verständlicher Weise, weshalb der Geruchssinn in unserer Wahrnehmung zu Unrecht ein Mauerblümchendasein fristet.

So beschreibt er etwa, wie manche Pflanzen den eigenen Geruch mit anderen Duftnoten übertünchen, um hungrige Insekten von sich abzulenken und benachbarte Artgenossen vor dem drohenden Angriff zu warnen. Aufschlussreich sind zudem die Passagen über den teils windungsreichen Erkenntnisweg der Forschung. So wurde Vögeln lange Zeit ein Geruchssinn abgesprochen, weil der Versuch, bestimmte Geier zu einem nicht sichtbaren Tierkadaver zu locken, gescheitert war. Später kam heraus, dass die Vögel das versteckte Aas aufgrund seines zu starken Verwesungsgeruchs links liegen gelassen hatten. Denn sie bevorzugen Tiere, die erst kürzlich gestorben sind.

Zukünftige Duftlandschaften

Auch die menschliche Nase leistet mehr, als ihr gemeinhin zugetraut wird. So zeigen Untersuchungen des Autors, dass Säuglinge einen Geruch ausströmen, den Erwachsene mit verbundenen Augen von jenem älterer Kinder zu unterscheiden vermögen. Besonders überraschend: Väter schnitten dabei besser ab als Mütter und kinderlose Frauen. Das könnte Hansson zufolge daran liegen, dass die Versuchspersonen den Säuglingsduft als beruhigend und süß wahrnahmen. Um das Phänomen näher zu erläutern, geht der Autor Zehntausende Jahre zurück, denn womöglich legten die „aggressiven, männlichen Jäger bei ihrer Rückkehr in die Höhle wegen des wunderbaren Geruchs eine größere Nachsicht mit den lärmenden kleinen Säuglingen an den Tag“.

Hansson belässt es gleichwohl nicht dabei, seinen Lesern die faszinierende Welt der Gerüche nahezubringen. Er hält ihnen zugleich vor Augen, wie der Mensch diese nach und nach zerstört. So beeinträchtigt die zunehmende Vermüllung der Umwelt unter anderem die Fähigkeit von Pflanzen und Tieren, sich im Reich der Düfte zu orientieren und geeignete Partner zu finden, sich vor Fressfeinden zu schützen und ihren Hunger zu stillen. Um ein Beispiel zu nennen: Der Plastikmüll in den Ozeanen setzt beim Verrotten den flüchtigen Stoff Dimethylsulfid frei, dessen Geruch Albatrosse und andere Meeresbewohner anlockt. Denn das gleiche Gas scheiden Krillkrebse bei der Verdauung von Phytoplankton aus. Daher landet das Plastik in den Mägen der getäuschten Vögel – mit teils fatalen Folgen.

Ein Fanal für diese Entwicklung ist das immer rasantere Artensterben. Ob es den noch verbliebenen Lebewesen gelingt, sich an die versehrte Umwelt und deren veränderte Gerüche anzupassen, wird sich weisen. Die Ausführungen des Autors lassen zugleich wenig Zweifel daran, dass sich die Duftlandschaften der Erde in Zukunft grundlegend wandeln werden.

Bill Hansson: „Die Nase vorn“. Eine Reise in die Welt des Geruchssinns. Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021. 400 S., geb., 24,– €.