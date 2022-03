Jens Ullrich verschenkt Kunst : Blinder Auktionismus

Aktualisiert am

Der Menschheit wird eher die Munition ausgehen als die Kunst. Geld hat bekanntlich eine Mittelstellung zwischen beiden inne; der internationale Zahlungsverkehr ist einerseits eine Waffe, andererseits aber auch Quelle vieler Vorstellungen von eher phantastischer als realistisch-strategisch-taktischer Art. Wie Kunst in einer Geldwelt ihren Wert setzt und wer wann wo diesen Wert schätzt, hat die Hirne schon verwirrt, bevor an digitalen NFT-Firlefanz auch nur zu denken war. Theorien darüber sind leicht zu haben (kaum ein Kunstwerk ist billig wie sie), aber meist schwer zu glauben, abgesehen von den allerrobustesten: „Der Wert, den Kunstwerke, indem sie Zeit brauchen, sicherlich haben, ist, gleich dem Wert aller geschickten Arbeit, nicht wägbar, allenfalls ahnbar. Es lohnt die Mühe, ihn herauszufinden, nicht; das Kunstwerk wäre nicht minder teuer, wenn es gar keinen Wert hätte“, sagt sehr richtig Peter Hacks.

Der Band „Bilder ohne Geld“ des Künstlers Jens Ullrich bietet nicht einfach Bilder, die Ullrich aus anderen Bildern gemacht hat, sondern eine unendliche Menge von Ausstellungen, die jede und jeder bei sich daheim, auf der Straße oder in irgendwelchen allerletzten demilitarisierten Zonen installieren kann. Das hat Gebrauchswert, zum Beispiel da, wo Ullrich athletische Körper aus den Nachrichtenmedien mit solchen aus Kunstarchiven zusammenschaut und sich daran ablesen lässt, wie leicht nicht die Menschen, wohl aber ihre beliebten Tätigkeiten „Synthese“ (etwa: Collage) und „Analyse“ (etwa: Kritik) einander verwechseln können.

Eine seltsame Ware

Ullrichs Buch nutzt ein Format, das ans Coffee-Table-Prachtobjekt erinnert, aber doch irgendwie weicher ist, entgegenkommender, als Abmessungsentsprechung zu der Nutzungsidee, die Ullrich in einem knappen Vorwort erläutert: „Die Auflage des Buches wird auf möglichst viele Bibliotheken verteilt und ist zur beliebig häufigen Auslese der Motive ausleihbar. Sämtliche Bilddateien wurden für diesen Buchdruck gerastert und haben sich mit älteren, in vorgefundenen Materialien schon vorhandenen Druckrastern verwoben“, damit selbst Augen, die nicht lesen können, verstehen lernen, was ein „Palimpsest“ ist.

Ullrich hat mit seinen Bildern, Scanvorlagen und der Anleitung zur Reproduktion eine seltsame Ware geschaffen, die keine Ware sein will, aber ein Gut – wieder mit Peter Hacks: „Ein Gut ist ein Dienst mit Materie dran; auf den Materialwert eines Kunstwerks wird gelegentlich Rücksicht genommen.“

Die Schuld liegt bei den Dauerdüpierten

Wobei der besondere Pfiff hier natürlich darin besteht, dass der „Materialwert“ etwas meint, was mit menschlichem Aufwand mehr zu tun hat als mit Papier oder Druckerfarbe. Ein schlauer Gegenvorschlag also wird damit gemacht, wider den Versuch, mit den NFTs und anderen künstlich verknappten Wertträgern digitaler Ökonomie und Ökonomiephantasie eine Art verdrehter Nachäfferei der ehedem nicht nur, aber vor allem an Kunst haftenden Alleingut-Mystik („Aura“ sagt Walter Benjamin) des Schöpferischen zu inszenieren.

Wenn’s nicht klappt, wenn nichts dabei herauskommt, das Wert setzt und woran irgendwer irgendwann und irgendwo einen Wert schätzt, dann liegt die Schuld, wie bei jedem Fortschritt, der uns, die zutiefst fortschrittsfähige und zugleich äußerst fortschrittswiderwillige Menschengattung, überrollt und geniert, statt uns zu verbessern und zu bereichern, wieder mal bei den Dauerdüpierten: bei der Nutzerin und beim Verbraucher.

