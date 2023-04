Aktualisiert am

Arbeit am Bewusstsein : Kontrollierte Abschiede vom Ich

Hin und wieder außer sich zu kommen ist ein tief liegender Wunsch, in allen Gesellschaften zu allen Zeiten bekannt. Entsprechend vielfältig sind die Mittel und Techniken, die dafür aufgewendet wurden und werden: Formen der Veraus­gabung, Einstimmung in Rhythmen, Atemtechniken, geistige wie körperliche Exerzitien der Fokussierung, dazu noch die direkt in die Chemie des Gehirns eingreifenden Mittel, die psychotropen Substanzen.

Helmut Mayer Redakteur im Feuilleton, zuständig für „Neue Sachbücher“. Folgen Ich folge

Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter haben sich vor einigen Jahren in einem instruktiven Buch mit der Wiederentdeckung einiger solcher Substanzen befasst. Wiederzuentdecken waren diese Psychedelika – etwa LSD, Psilo­cybin und Meskalin –, weil sie ab den Sechzigerjahren dem von den Vereinigten Staaten angeführten „Krieg gegen die Drogen“ zum Opfer gefallen waren. Womit nicht nur ihr privater Gebrauch kriminalisiert war, obwohl durch ihn we­der physiologische Suchteffekte noch direkte körperliche Schädigungen eintreten, sondern auch alle mit ihnen verknüpften Forschungsprojekte, in denen es nicht zuletzt um therapeutische An­wendungen ging, eingestellt werden mussten.