Mission und Kolonialismus : Bis an die Ränder der Welt

Als Léopold Sédar Senghor, Dichter und Präsident Senegals, 1968 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennahm, führte er die Zuhörer in seiner Dankesrede in seine Jugendzeit. Im Priesterseminar einer französischen Mission in Dakar habe sein widerständiges politisches Denken begonnen. Von den Missionaren sei er immer wieder auf die Ebene des „herkömmlichen ‚Lendenschurzes‘“ zurückgestoßen worden. Sie meinten, die „afrikanischen Vorfahren“ hätten keine Kultur geschaffen, sondern eine „völlige Leere“ hinterlassen, in der man „alles neu schaffen müsse“. Sen­ghor widersprach und musste das Priesterseminar verlassen. Nach dem Abitur ging er nach Paris und wurde zu einem der wichtigsten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts. Jahrzehnte später entwarf er in der Paulskirche eine Gegengeschichte zur europäischen Zivilisationserzählung. Das antike Griechenland sei nicht der Beginn Europas, sondern Ergebnis der vielfältigen Austauschprozesse des viel älteren mediterranen Begegnungsraums, der Afrika selbstverständlich einschloss.

Ob Senghors Worte in Deutschland genügend Widerhall fanden, ist zweifelhaft. Diejenigen, die heute eine Umkehrung des Blicks fordern, haben mit Gegenwind zu kämpfen. Der evangelische Theologe Richard Schröder schrieb unlängst: Zwar gebe die Kolonisierung „Anlass zur Selbstkritik“, jedoch sei dem „Kolonialismus weniger vorzuwerfen“ als der innerafrikanischen Sklaverei. Man habe Afrikaner wie Kinder behandelt, streng zwar, aber um sie zu zivilisieren. „Afrikanische Christen“ seien „dankbar“, dass die Missionare sie von der „Geisterfurcht“ befreit hätten. Derlei Missionsapologie mag nicht mehr repräsentativ sein für Kirchen, die Kooperation und interkulturellen Dialog betonen. Doch wirkt die alte Meistererzählung auch bei aufgeschlossenen Kirchenleuten weiter. Im Guten wie im Schlechten bleibt dann die alte Rollenverteilung: Die Gebenden, Lehrenden, Aktiven waren die Europäer, die Empfangenden, Lernenden, Passiven die außereuropäischen Missionierten. Mission wird als Diffusion der Kultur vom Zen­trum an die Ränder der Welt imaginiert.