Euklids „Elemente“ : Und zuletzt zeigt sich, was zu beweisen war

Eine bronzene Gliederpuppe, über ihre Knie nach vorn gebeugt, um auf dem Boden vor ihr mit einem Zirkel zu hantieren: So sitzt Isaac Newton im Innenhof der British Library. Die Skulptur Eduardo Paolozzis hält sich ziemlich eng an William Blakes be­rühmtes Aquarell des die Natur entschlüsselnden Newton. Aber Blake nimmt in ihm seinerseits eine weit zu­rückreichende ikonographische Tradition auf. Mag sein, dass ihm eine hochmittelalterliche Darstellung des die Schöpfung zu seinen Füßen mit einem Zirkel vermessenden biblischen Gottes geläufig war. Oder aber die Bildtradition, an die auch dieser messende Gott anschließt, nämlich jene der „Geometria“ als eine der mittelalterlich eta­blierten sieben „freien Künste“. Der Zirkel gehört zu ihren festen Attributen. Sie kann ihn auf den Boden setzen oder auf einen Tisch, der sich manchmal auch als Sandschale deuten lässt. Womit man bei einer noch viel älteren, antiken Schicht der Beschäftigung mit Kreisen, Linien, Figuren und auch Körpern angekommen ist, beim Sand oder vielmehr Staub, in den Cicero seinen Archimedes zeichnen lässt; dem aber auch noch achtzehn Jahrhunderte später William Wordsworth in einem autobiographischen Langgedicht unverdrossen Tribut zollen wird, wenn es um das Lob des „abstrakten“ Geometrisierens als Be­freiung eines von Bildern heimgesuchten Geistes geht.

Helmut Mayer Redakteur im Feuilleton, zuständig für „Neue Sachbücher“. Folgen Ich folge

Auf solche Parcours quer durch die Jahrhunderte wird man in Benjamin Wardhaughs Buch gebracht. Es erzählt von der Wirkungsgeschichte des be­rühmtesten geometrisierenden Texts – der aber auch Zahlentheoretisches enthält –, der „Elemente“ von Euklid, die um das Jahr 300 vor Christus in Alexandrien entstanden und deren Theoreme noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in Eingangsprüfungen zu renommierten angelsächsischen Universitäten zu finden waren. In immer neuen An­läufen kommentiert, erweitert oder zu­sammengestrichen, oft mit anderen Texten vermischt und unzählige Male übersetzt haben sie in diesen mehr als zweitausend Jahren die Köpfe bewegt. Ihre Wirkungsgeschichte ist schwerlich zu überschätzen.

Sie über die Jahrhunderte hinweg er­schöpfend darzustellen liefe jedenfalls auf gelehrte Darstellungen von bedrohlichem Umfang hinaus. Benjamin Wardhaugh, auf mathematischen Terrains ausgewiesener britischer Historiker, hat deshalb einen anderen Weg ge­wählt. Er montiert die Geschichte als eine Folge von Episoden, in denen die Tradierungen und Anverwandlungen vorgeführt werden. Angeordnet sind sie in drei historischen Durchgängen, die je­weils einen bestimmten Akzent der Geschichte hervorheben. Zuerst geht es um die verschlungene Überlieferung ei­nes antiken Texts, dessen erste erhaltene integrale Fassungen erst aus dem neunten Jahrhundert datieren. Im zweiten Durchgang steht die intellektuell-philosophische Rezeption der „Elemente“ im Vordergrund, im dritten schließlich die versuchte Verknüpfung von de­ren abstrakten geistigen Turnübungen mit praktischen Problemen. Ein Schlussabschnitt schließlich tritt als eine Art langer Epilog auf, der Schlaglichter auf den Umgang mit den „Elementen“ vom späten achtzehnten Jahrhundert an wirft.