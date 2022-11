Geschichte der Großstadt : Hier zeigt sich der zivilisatorische Fortschritt

Aktualisiert am

Verkehr auf vier Ebenen: Judge Harry Pregerson Interchange in Los Angeles Bild: Mauritius

Jahrelang hatte sich Sigmund Freud auf seinen ersten Besuch in Paris 1885 gefreut. Doch sein Hochgefühl verflog schnell, und beinahe hätte er in den gewaltigen Menschenmassen auf den Boulevards vor Einsamkeit und Enttäuschung geweint. Virginia Woolf dagegen schwärmte 1927 über ihre Streifzüge durch London: „Wenn wir aus dem Haus treten, werfen wir das Ich ab und werden Teil jener großen republikanischen Armee anonymer Wanderer, deren Gesellschaft so angenehm ist nach der Einsamkeit des eigenen Zimmers.“

Freuds Vereinsamung und Woolfs Befreiung sind zwei exemplarische Großstadterfahrungen, mit denen der britische Publizist Ben Wilson anschaulich macht, wie Menschen auf das Riesenwachstum europäischer Metropolen seit dem neunzehnten Jahrhundert reagierten. Damals entwickelten Schriftsteller subjektive Stadttopographien, um sich der Übermacht der Baumassen zu erwehren. Und als Reaktion auf die hektische Wahrnehmungsfülle beschleunigten Städter ihre Augenbewegungen bis auf das Tempo der Pinselstriche impressionistischer Maler.

Die Weltgeschichte der Städte ist vielfach geschrieben worden, von Lewis Mumfords gemeinschaftsbezogener Architektursoziologie bis zu Leonardo Benevolos grandiosem Bilder- und Kartenwerk mit formgeschichtlichem Schwerpunkt. Ben Wilsons Buch „Me­tropolen“ möchte ebenfalls weit über Europa hinaus sechstausend Jahre Stadtentwicklung als große, durchgeschriebene Chronik erzählen, die der Autor auf Weltreisen und mit viel Fachlektüre recherchiert hat.

Unerlaubter Sex und gottlose Begierden

Die Hälfte seiner Darstellung behandelt Frühzeit und Mittelalter von Uruk bis Lissabon und die andere Hälfte die Neuzeit von London bis Lagos. Dabei vermag der Autor aber keinen roten Faden oder gar eine konsistente Geschichtstheorie zu entwickeln. Einziges Leitmotiv ist sein konsequenter und durchweg verdienstvoller Kulturoptimismus, dass Städte durch alle Natur-, Seuchen- und Kriegskatastrophen hindurch die oberste humane Existenzform bilden und dass die Urbanisierung auch in den Mega-Citys der Dritten Welt einen gewaltigen Zivilisationsfortschritt bedeutet.

Allerdings fasst man nur zögerlich Vertrauen zu einem Autor, der eingangs das Leben in Uruk, der ersten bekannten Großstadt, nicht allein aus dem Gilgamesch-Epos rekonstruiert, sondern allzu viel Farbe und Alltagsleben aus rudimentären archäologischen Keilschrift-Funden herausliest. Noch phantasievoller lässt er es in Babylon zugehen, wo er „unerlaubten Sex und gottlose Begierden“ bis in die hintersten Winkel der Tempelprostitution verfolgt. Immerhin stellt Wilson zu Recht fest, dass die gesamte moderne Stadtkritik von der fast dreitausend Jahre alten biblischen Bildersprache über Babel geprägt ist.