Erich Mendelsohn : Er brachte neue Formen in die Architektur

Erich Mendelsohn hat Geschäfts- und Wohnhäuser, Hospitäler und Synagogen gebaut. Ein Band stellt nun all seine Gebäude in Text und Bild vor.

Mit wenigen Kohlestrichen den Zeitgeist einer ganzen Generation und den künstlerischen Aufbruch einer neuen Epoche ausdrücken zu können, das gelang in den frühen Zwanzigerjahren wohl keinem deutschen Architekten besser als dem Meister des dynamischen Expressionismus: Erich Mendelsohn. Der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam, das Verlagshaus Mosse und die Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin gehören zu seinen Meisterwerken, deren Eleganz noch heute begeistern. Auch in England, Israel und den Vereinigten Staaten hinterließ Mendelsohn Bauten, die ihn zu einem der einflussreichsten Architekten der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts machen.

Der Frage, warum Mendelsohn im Vergleich zu Walter Gropius oder Ludwig Mies van der Rohe, mit denen er 1924 in der Künstlervereinigung „Ring“ zusammentraf, einen weniger prominenten Platz in der Architekturgeschichte der Moderne bekommen hat, geht ein Buch nach, das der Berliner Architekt Carsten Krohn und der Architekturhistoriker Michele Stavagna herausgegeben haben. Es verbindet feine Zeichnungen mit bestechenden Fotografien und überzeugenden Texten. Die Wiederentdeckung von Mendelsohn und die neue Wertschätzung, die dessen Œuvre dadurch widerfährt, ist vollkommen verdient.

Umbaumaßnahmen nach der Eröffnung

Schlüsselwerke wie die Hutfabrik in Luckenwalde von 1923 und das ehemalige Kaufhaus Schocken in Chemnitz dürfen in dem Band nicht fehlen. Weniger bekannt sind Mendelsohns Frühwerke in Polen und in der Tschechischen Republik wie das Bet Tahara in Olsztyn, wo Mendelsohn vor 125 Jahren zur Welt kam. Das „Haus der Reinigung“ im damaligen Allenstein wurde zwischenzeitlich zu einem „Zentrum für Interkulturellen Dialog“ umgebaut, während das Kaufhaus in Chemnitz – mit seiner bogenförmigen Front und den horizontalen Fensterbändern eines der Meisterwerke moderner Kaufhausarchitektur – unlängst zum Landesmuseum für Archäologie umgestaltet wurde.

Mendelsohns gebautes Erbe ist also im Fluss, auch andernorts: Das Gebäude der B’nai-Amoona-Synagoge in St. Louis wird derzeit als Teil des Center of Crea­tive Arts genutzt. Beim Maimonides-Krankenhaus in San Francisco ging die Leichtigkeit der Architektur Mendelsohns durch Umbaumaßnahmen nach der Eröffnung verloren. Die Park-Synagoge der Gemeinde Anshe Emeth Beth Tefilo in Cleveland Heights von 1950, einer Vorstadt von Cleveland in Ohio, ist hingegen noch intakt und in Betrieb.

Mendelsohn ist hierzulande vor allem als „Architekt der modernen Metropole“, des Schwungs und der eleganten Geschäftshäuser bekannt, aber Krohns und Stavagnas Buch zeigt ihn auch als Architekt der modernen Wohnarchitektur und von sakralen Räumen. Der Vergleich der Originalzeichnungen, die teils im Buch vorgestellt werden, mit dem Status quo ermöglicht eine Einschätzung zum Erhaltungszustand dieses baukulturellen Erbes.

Meilensteine der Moderne

Autoren wie Bruno Zevi, Kathleen James-Chakraborty und Ita Heinze-Greenberg haben sich zuvor schon mit Mendelsohn in Büchern beschäftigt, aber der Blick, den Krohn und Stavagna eröffnen, unterscheidet sich deutlich von diesen Vorarbeiten. Wem Mendelsohn als zu kommerziell oder zu unintellektuell galt, um in die erste Reihe der Spitzenarchitekten vorzudringen, wird eines Besseren belehrt: Michele Stavagna, ausgewiesener Kenner von Mendelsohns Werk, betrachtet in seinem Essay das Wirken des Architekten auch nach der Emigration nach England 1933. In dieser Zeit entwarf Mendelsohn etwa die Villa in Rechovot bei Tel Aviv für Chaim Weizmann, den späteren ersten Staatspräsidenten Israels.

Mendelsohns Gebäude aus dieser Schaffensphase waren weder kommerziell noch gefällig, sondern frühe Meilensteine der Moderne in Israel – mit einem neuen Formenrepertoire. Im Jahr 1935 eröffnete er sein Architekturbüro in Jerusalem, aus dem Entwürfe wie für die Villa Schocken und die He­bräische Universität, das Hadassah-Universitätskrankenhaus und die Anglo-Palestine-Bank (alle in Jerusalem) sowie für das Regierungskrankenhaus in Haifa hervorgingen. Trotz seiner Erfolge ging Mendelsohn in die USA. 1945 ließ er sich in San Francisco nieder, wo er 1953 starb.

Mehr zum Thema 1/

Stavagna zeichnet nicht nur die Lebensstationen und Werkphasen präzise nach, er betrachtet auch die ungebauten Projekte. Insgesamt dokumentiert die Monographie sämtliche siebzig Bauten in Text und Bild, die sich Mendelsohn zweifelsfrei zuschreiben lassen. Ein Werkverzeichnis listet alle Arbeiten auf. Hinzu kommen neue Fotos von Krohn, neu gezeichnete Pläne sowie historische Abbildungen.

Heute ist die Idee, die einem Gebäude bei der Planung zugrunde lag, häufig unter Auflagen aller Art verborgen. Bei den architektonischen Leistungen Mendelsohns – man denke an das Kaufhaus Petersdorff in Wrocław, das Haus Bejach in Berlin oder das ebenfalls in Berlin errichtete Gebäude der Metallarbeitergewerkschaft – sieht das anders aus. Dieses Buch macht Lust darauf, sich Mendelsohns Gebäude noch einmal genauer anzusehen.

Erich Mendelsohn: „Bauten und Projekte“. Hrsg. von Carsten Krohn und Michele Stavagna. Mit einem Vorwort von Kenneth Frampton. Birkhäuser Verlag, Berlin 2021. 240 S., Abb., geb., 69,95 €.