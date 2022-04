Geschichte der Antifa : Diese Bewegung lässt sich nicht kontrollieren

Als nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz 2018 ein breites Bündnis bürgerlicher und ­linker Gruppen unter dem Motto „Wir sind mehr“ ein kostenloses Konzert in Sachsens drittgrößter Stadt or­ganisierte, gab sich die Landesregierung beeindruckt. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller (CDU) zollten den Initiatoren Respekt für dieses „klare Zeichen gegen Rechtsextremismus“. Der Verfassungsschutz des Freistaats war da jedoch anderer Auffassung und erwähnte die Veranstaltung in seinem Jahresbericht in der Rubrik Linksextremismus, weil die Musiker von Feine Sahne Fischfilet Besucher zu „Alerta, Alerta, Antifascista!“-Rufen animiert und die Band K.I.Z der lokalen Antifa für ihr Engagement gedankt hätten.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Das Beispiel veranschauliche eindrucksvoll, in welch breitem Spannungsfeld „sich antifaschistisches Engagement aufgrund von unreflektierten Assoziationen, unterkomplexen Fremdzuschreibungen und unzureichender Kenntnis befindet“, schreibt der Historiker Richard Rohrmoser, der nun professionell Abhilfe schafft. Mit seinem Buch über die Geschichte der Antifa schlägt er einen kurzen, gut begehbaren Pfad ins Dickicht der Mutmaßungen und Zuschreibungen über diese linksradikale Bewegung.