Grundsätze der Energiepolitik : Mehr Atomkraft wagen

Die Verfechter der Energiewende, die fest auf den schnellen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und aus der Atomkraft gebaut haben, werden seit dem Ukrainekrieg mit einer neuen Realität konfrontiert. Mit dem Ausbleiben von russischem Erdgas, das eigentlich eine Schlüsselrolle beim Umbau des Energiesystems spielen sollte, werden importiertes Öl und Steinkohle aus Übersee sowie heimische Braunkohle wieder attraktiv. Dis­kutiert wird offen darüber, ob es angesichts der Energiekrise und des hohen Strompreises nicht geboten ist, die drei noch verbliebenen Kernkraftwerke – Ne­ckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland – län­ger zu betreiben als bis Ende dieses Jah­res. Für Atomkraftgegner ein Tabubruch.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Für Anna Veronika Wendland ist es dagegen keine Frage, dass Kernenergie für ein sicheres Energiesystem notwendig ist, vor allem aber einen wichtigen Beitrag zum Erreichen des Pariser 1,5-Grad-Ziels leisten kann. Sie hält den im Zuge der Fukushima-Katastrophe 2011 von der schwarz-roten Regierung unter Angela Merkel beschlossenen Ausstieg aus der Kernkraft für einen Fehler, der die jetzige Situation verschärft hat. Dabei war die Osteuropa- und Technikhistorikerin einst selbst aktive Atomkraftgegnerin, wie sie gleich zu Anfang ihres Buches bekennt.

Ihr Weg zur Kernkraftbefürworterin liest sich ebenso spannend wie ihre Erlebnisse Anfang der Neunzigerjahre bei einem Besuch des 1986 havarierten ukrainischen Kernkraftwerks in Tschernobyl. Ihr fundiertes Wissen über Kerntechnik, das sie in ihrem Buch ausbreitet, fußt vor allem auf Erfahrungen und Beobachtungen, die sie im Rahmen von Forschungen in deutschen Kernkraftwerken für ihre Habilitationsarbeit gemacht hat.

Ein Jahrzehnt wurde beim Klimaschutz verspielt

Für die Autorin liegen die Vorteile der Kernenergie auf der Hand: Weil Kernkraftwerke nicht von Wetter, Tages- und Jahreszeiten abhängig sind, benötigten sie keine Stromspeicher. Sie arbeiten ebenso zuverlässig wie Kohle- und Gaskraftwerke, sind in einem gewissen Leistungsbereich regelbar, nur eben fast CO 2 -frei. Aus einem Kilogramm Uran-235 ließen sich rund acht Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, während dieselbe Menge Steinkohle nur rund zweieinhalb Kilowattstunden Strom erbringen würde. Dass deutsche Kernkraftwerke sicher sind, daran hat Wendland keinen Zweifel. Sie würden sogar einen Flugzeugsturz überstehen, wie entsprechende Simulationen zeigten.

Kernkraft könne die steigende Nachfrage nach sauberer Energie decken, etwa um ausreichend grünen Wasserstoff per Elektrolyse auch hierzulande zu erzeugen, die vielen Wärmepumpen zu betreiben oder alle künftigen E-Autos aufzuladen sowie die Industrie zu dekarbonisieren. Wendland ist als Kernkraftbefürworterin ebenfalls für den raschen Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen. Sie beklagt, dass mit der Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG-Gesetz der Abbau der Kernenergie vorangetrieben wurde, wodurch ein Jahrzehnt beim Klimaschutz verspielt worden sei.

Sinnvoller wäre es gewesen, zunächst die Kohleverstromung zu verringern. Hätte man im Jahr 2000, als der Anteil der Kernenergie an der CO 2 -freien Stromerzeugung noch fast dreißig Prozent betrug, die Erneuerbaren auf diesem Sockel aufgebaut, betrüge der Anteil CO 2 -armer Stromquellen Wendland zufolge heute achtzig Prozent – und das Ziel, das die Bundesregierung für das Jahr 2030 anpeilt, wäre schon jetzt erreicht worden. Weil zudem ausreichend erschwinglicher CO 2 -freier Strom zur Verfügung stünde, wäre man von Gas, Öl und Kohle weitaus weniger abhängig als heute.

Keine nennenswerte Öffentlichkeitsarbeit