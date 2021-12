Feministische Kritik : Halb Mensch, halb Elfe

Wenn über Frauen gesprochen und geschrieben wird, klingt das oft, als ginge es um Elfen oder Pfirsiche. Lieblich sei die Frau, hilfreich und gut. Die Journalistin Ann-Kristin Tlusty unterteilt dieses Phänomen in ihrem Buch „Süß“ in drei Kategorien – sanft, süß, zart – und stellt klar: „Wenn ich hier von Frauen schreibe, werde ich (. . .) Weiblichkeit zunächst einmal als den erlernten und oft sicherlich unbewussten Impuls auffassen, eigene Bedürfnisse zu verleugnen und denen anderer Raum zu geben, den Impuls also, zu antizipieren, was gewünscht ist – oder auch schlichtweg keine andere Wahl zu haben.“ Tlusty zeigt mithin etwas auf, das sich nicht ignorieren lässt, wenn man Fiktion konsumiert: Dort sind die Rollen, die sie beschreibt, allgegenwärtig. Ob in der Oper oder auf RTL.

Diese Fiktion wiederum findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie geht auf eine gesellschaftliche Erwartung zurück, und sie prägt die Mädchen und Frauen, die sie anschauen, anhören oder lesen. Ein extremes Beispiel hierfür ist die japanische Kawaii-Kultur, die Niedlichkeit propagiert und sich damit nicht nur, aber vor allem an Frauen richtet. Die Gesellschaft prägt die Kultur, und die Kultur prägt die nächsten Generationen.

Aber Tlusty geht auf solche Phänomene nicht weiter ein, es geht ihr nicht um die Ursachen der Rollen, sondern um ihre Auswirkungen. Zunächst widmet sie sich der sanften Frau: „Selbstlos nimmt sie sich all jener an, die dringend eine sanfte Schulter brauchen – und meistert selbstverständlich und mit mildem Lächeln die unzähligen Herausforderungen des Alltags, für die Frauen angeblich nun mal prädestiniert sind.“ Das Problem dabei sei die mangelnde Wertschätzung, wie die Autorin feststellt. Sanftheit gilt schließlich als Eigenschaft und nicht als Leistung, also liegen alle Leistungen dahinter eben in der Natur der Frau. Sie kümmert sich immer um alles und jammert nie? Da muss man sich nicht bedanken, das entspricht einfach ihrem Naturell.

Der zweite Teil meint süß nicht im Sinne von niedlich, sondern: die Frau als süße Verlockung, als passives Objekt der Begierde, „sexuell allzeit bereit – und das teils auch unter feministischen Vorzeichen“. Vieles in diesem Kapitel ist bedenkenswert. Aber die Autorin scheint ungezielt auf das Thema zu feuern und trifft dabei etliches, was nicht dazugehört. So führt sie etwa als problematisch an, dass sie selbst als junge Frau in einem Onlineprofil eine Vorliebe für Schokolade stehen hatte und die iranische Geschäftsfrau Anousheh Ansari in Vorbereitung auf ihren Weltraumflug sagte, ihr sei egal, was es auf der ISS zu essen gebe, Hauptsache, Schokolade sei an Bord. Allerdings hat Schokolade nichts mit der Rolle zu tun, die sie vorher zu beschreiben versuchte. Es ist nicht antifeministisch, zu einer Vorliebe für Süßwaren zu stehen – es kann im Gegenteil sogar emanzipatorisch sein, weil das öffentliche Essen von Schokolade für dicke Menschen Selbstbewusstsein erfordert.

Das ist nur eine von mehreren Stellen, die Ausweis von Denkfaulheit sind. Tlusty schreibt etwa über vertikale Diskriminierung, bei der wohlhabende Frauen ärmere Frauen ausbeuten, indem sie ihnen die Hausarbeit überlassen. Keine Rede ist von der Möglichkeit, Haushaltshilfen fair oder gut zu bezahlen.

Mehr als kichernde Vielleichts

Später geht es um Sexualität und die Regel „Ja heißt Ja“, die geschaffen wurde, um Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe zu verhindern. Tlusty behauptet, diese Methode sei nicht so „geschlechtsneutral“, wie es zunächst scheine: „Indem das Zustimmungsprinzip von einer Person, die fragt, und einer Person, die antwortet, von einer Person, die initiiert, und einer Person, die reagiert, von einer starken und von einer schwachen Position ausgeht, werden binäre Rollenzuschreibungen fortgeschrieben.“ Die Autorin geht davon aus, dass „weiterhin“ die Männer fragen und die Frauen zustimmen. Selbst wenn das stimmen sollte: Die Annahme, dass der Fragende in der schwachen Position sei, ist zu einseitig.

Mit Sexualität geht es weiter, denn Tlusty fehlen Zwischenkategorien: „Was ist denn, wenn man nicht Ja, aber auch nicht Nein sagen möchte? (. . .) Wo bleibt Raum für das Vielleicht, für Unsicherheiten und Ambivalenzen, die einer lustvollen Sexualität doch innewohnen?“ Das wiederum ist nicht simpel genug gedacht, denn ganz simpel heißt „Vielleicht“: „Nicht Ja“. Also erst mal „Nein“. „Vielleicht“ ist verwandt mit so aufgeladenen Formulierungen wie „Nicht hier“ und „Noch nicht“. Jede und jeder darf „Vielleicht“ sagen, aber niemand darf es als „Ja“ auffassen. Tlusty verkennt hier die Ernsthaftigkeit der Debatte, die über kichernde Vielleichts hinausgeht.

Interessant sind wiederum ihre Ausführungen zur Rezeption von Beate Zschäpe als zarte, unschuldige Frau. Journalisten warfen früh die Frage auf, ob Zschäpe von den Morden etwas wusste. „Konnte sie nicht auch vierzehn Jahre lang mit zwei Mitgliedern der größten Terrorzelle der deutschen Nachkriegszeit gefrühstückt – aber von deren Verbrechen rein gar nichts mitbekommen haben?“ Hier fällt auf, dass die Klischees nicht nur den Frauen schaden oder aber: den Frauen nicht nur schaden. Manche profitieren davon, dass sie sogar mit Straftaten eher durchkommen, wenn man sie für ein zartes Wesen hält. Und so schaden die Klischees auch der Gesellschaft: indem sie den Blick auf Frauen verschleiern.

