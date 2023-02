Es gibt eine ganze Reihe griechischer Frauenmythen, die bis in unsere Zeit hineinstrahlen. Wir kennen Penelope, die sehr lange auf Odysseus wartete, und wir kennen den Zweifel, wie treu sie ihm war. Berühmt ist Antigone, die sich weigerte, dem politischen Befehl zu gehorchen, weil sie ein höheres oder besser: tieferes Recht kannte als das des Gemeinwesens, das Recht der Familie. Berühmt ist auch Medea, die, wildgeworden aus enttäuschter Liebe, die schrecklichsten Folgerungen der Rache zog. Und Iphigenie, die geopfert werden sollte und, nachdem sie überlebt hatte, ihre ganze Energie darauf verwandte, dass das Opfern aufhören möge. Von Helena, die das große Opfern auslöste, ganz zu schweigen.

Aber wer kennt Phädra, griechisch „die Strahlende“? Euripides hat eine Tragödie über sie geschrieben, aber die trägt einen männlichen Namen: „Der kranztragende Hyppolytos“. Über Seneca wird die Geschichte ihres Verliebtseins in den Stiefsohn Hyppolyt, der nichts von ihr wissen will und den sie deshalb lügnerisch denunziert, woraufhin er von einem Seeungeheuer getötet wird, das sein Vater Theseus herbeigerufen hat, weiter überliefert.

Jean Racine schreibt 1677 sein letztes Antiken-Drama über sie. Schiller übersetzt das Stück und distanziert sich zugleich: „Nicht Muster darf uns zwar der Franke werden: / Aus seiner Kunst spricht kein lebend’ger Geist“. Den Lesern Shakespeares war Racine vor allem Gips, bestenfalls Marmor. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die posenreiche, wie in einem Grabmal spielende „Phädra“ in der Übersetzung von Simon Werle, die Peter Stein im Jahr 1987 auf die Schaubühne brachte, mit Jutta Lampe als Titelheldin.

Wenn Phädra, trotz mehrerer Theaterstücke und Opern, die ihr galten, nicht zu einer einprägsamen Figur unseres Mythenschatzes geworden ist, dann ist das vorliegende Buch ein Versuch, das zu ändern. Die italienische Autorin und Regisseurin Agnese Grieco hat auf Deutsch eine wundervolle Studie über ihre Heldin geschrieben. Sie fließt geradezu über an Gedanken, was es mit dieser Frau auf sich hat. Der Stil der Studie bewegt sich zwischen einer literaturgeschichtlichen Untersuchung, einem philosophischen Essay und Skizzen zu einer Inszenierung des Dramas, mit an den Rand des Textes geschriebenen Ausrufezeichen.

In seinem Zentrum steht die Frage danach, ob wir mehr als die Erkenntnis des Guten benötigen, um gut zu handeln. Phädra quält sich mit ihrer unausgesprochenen Liebe zum Stiefsohn, weil ihr das Verbot des Ehebruchs bewusst ist. Sie will ihren Kindern eine vorbildliche Mutter, dem Hof eine vorbildliche Königin sein, und so geht das nicht. Aber weshalb heißen die verbotene wie die erlaubte Liebe dann beide „Liebe“? Macht das untersagte Begehren Phädra zu einer Nutte, wie sie Aischylos in „Die Frösche“ von Aristophanes nennt? Wohl schon deshalb nicht, weil das Objekt ihres Begehrens der keusche Hyppolyt ist, an dem die Liebesgöttin Aphrodite, die auch schon am Trojanischen Krieg schuld war, sich seiner Abstinenz und übertriebenen Artemis-Verehrung wegen rächen möchte. Deshalb steckt sie das Herz der Königin in Brand.

Die Verstrickungen des Begehrens

„Rein sind meine Hände“, sagt diese, „doch befleckt mein Sinn.“ Sie wird den Gedanken an den Stiefsohn nicht mehr los. Grieco findet die gute Formulierung, Phädra sei das Gegenteil des Ödipus, denn sie wisse alles. Nicht also der mit Blindheit geschlagene Mensch wird hier zum Spielball des Schicksals, sondern der um das Gute wissende, der nur nicht danach handeln möchte, weil sein Begehren seinem Wissen entgegensteht. Phä­dra spricht auf der Bühne mit dem Frauenchor über dieselben Fragen, die Platon in seinem „Protagoras“ aufwirft: Ist das Gute eine Erkenntnis? „Gibt es ein ethisches Können?“ (Grieco) Muss nicht zum Begreifen auch noch ein Wollen hinzukommen? Platon verneint das, mit Phä­dra müsste man hingegen sagen, dass uns die Vernunft allein nicht aus den mythischen Verstrickungen herauslösen wird.