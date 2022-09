Groys' „Philosophie der Sorge“ : Die philosophischen Abgründe hinter den Corona-Debatten

Die Ampelregierung hat das leidige Corona-Pro­blem erst mal so gelöst, dass sie die Minister Lauterbach und Buschmann immer im Doppelpack auftreten lässt: als Verkörperung des Prinzipienkampfs Gesundheit gegen Freiheit gewissermaßen, der die vergangenen Jahre über die Öffentlichkeit in Atem hielt, nun aber durch die Koalitionsdisziplin irgendwie zivilisiert, ja aufgehoben und neutralisiert sein soll. Das wenigstens ist die Botschaft. Doch so viele Kompromisse die beiden auch noch aushecken werden – momentan läuft vieles aufs Maskentragen hinaus –, bleibt die Frage des Prinzipiengegensatzes selbst dabei ungeklärt.

Da mögen sich die Minister noch so routiniert gegenseitig in ihrer Rollenhaftigkeit respektieren, mit der jeder für seine Art von Rationalität steht: Wissenschaft und Medizin auf der einen Seite, das Recht auf der anderen. In der Pandemie, die noch nicht vorüber ist, hat sich gezeigt, dass die Kluft dazwischen zu sehr handfesten gesellschaftlichen Verwerfungen führen kann und im individuellen Leben zu Irritation und Ratlosigkeit. Wie soll man verantwortlich Sorge für das eigene Leben tragen, wie es allseits verlangt wird, wenn man dabei sowohl vom Staat als auch von der Wissenschaft abhängt, deren oft widerstreitende Empfehlungen man kaum in ihrer Stichhaltigkeit überblicken kann?

Den russischen, an der New York University lehrenden Kulturtheoretiker Boris Groys hat das Dilemma so beschäftigt, dass er ihm nun eine seiner schwindelerregend abgründigen philosophischen Untersuchungen widmet, die er seit dem fulminanten Buch „Über das Neue“ (von 1992) sonst nur zur Gegenwartskunst anstellt. „Philosophie der Sorge“ meint bei Groys dabei nichts speziell Heideggerianisches (Heidegger kommt nur in einem Kapitel vor), sondern schließt eher an einen Sprachgebrauch von Foucault an. Foucault hatte dargestellt, wie der Staat in der Neuzeit die Sorge um die Gesundheit seiner Bürger zu seiner Sache machte und institutionell verankerte, auf diese Weise also zu einer „Bio-Macht“ wurde. Groys fängt nun da an, wo Foucault aufhörte, und fragt, wie man sich in dieser Lage selbst behaupten kann.

Jeder Einzelne sei in ein umfassendes System institutioneller Fürsorge für das körperliche Wohlergehen eingebettet, das nicht weniger wichtig genommen wird als einstmals das Seelenheil. Dieses System kümmere sich nicht nur um die Gesundheit im engeren Sinn, sondern auch um die Erfassung und Kontrolle des „symbolischen Körpers“, vom Personalausweis über die Krankenversicherungskarte bis zu allen anderen bekannten oder unbekannten Archivierungen von Fotos, E-Mails oder Browserverläufen. Es dränge sich der Verdacht auf, dass dieses Sorge-System daher weniger am individuellen Überleben interessiert sei als an seinem eigenen reibungslosen Funktionieren – der Tod eines Einzelnen beeinträchtige es jedenfalls nicht, sofern ordnungsgemäß eine Sterbeurkunde ausgestellt wird. Gleichzeitig werde an dem Anspruch festgehalten, dass jeder für seine Gesundheit selber verantwortlich sei. Doch schon die Anforderung, eine bestimmte Behandlungsmethode auszuwählen und ihr schriftlich zuzustimmen, unter ausdrücklicher Inkaufnahme aller denkbarer Komplikationen einschließlich des eigenen Todes, könne die meisten Patienten nur überfordern. Man soll da, so formuliert es Groys, „das Wissen aus der Position des Nichtwissens heraus beurteilen“. Wie kann das gehen?