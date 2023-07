Er war ein Lyriker, von dem viele interessante Impulse ausgingen, und dennoch würde nicht jeder, der seine Verdienste aufzählen sollte, in erster Linie sein lyrisches Werk nennen. Manchen waren seine brillanten Übersetzungen englischsprachiger Dichtung wichtiger, andere schätzten ihn vor allem als Essayisten. In einem Punkt wären sich allerdings alle wohl einig: Der 2014 verstorbene Stanisław Barańczak war über Jahre eine der farbigsten Persönlichkeiten der polnischen Literaturszene.

Zum ersten Mal machte er von sich reden, als sich in Polen die sogenannte „Neue Welle“ formierte. Ihre Entstehung war eine Reaktion auf die Ereignisse vom März 1968, als deren Auslöser die Absetzung von Adam Mickiewicz’ Drama „Totenfeier“ am Warschauer Nationaltheater galt. Die Inszenierung wurde als antisowjetisch interpretiert und verschwand nach zwei Monaten vom Spielplan, was landesweit für Demonstrationen von Intellektuellen und Studenten sorgte. Und als sich unter ihnen mehrere Juden fanden, konnte jener Flügel der regierenden kommunistischen Partei, der die Unruhen provoziert hatte, die antisemitische Hetzkampagne starten, um die es ihm von Anfang an gegangen war. Auf eine Welle von Repressalien und Verhaftungen folgte eine Massenvertreibung der Juden, darunter vieler namhafter Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller.