Als Nazanin Boniadi zwölf Jahre alt war, flog sie mit ihren Eltern von Großbritannien nach Iran, um ihre Familie zu besuchen. Während des Aufenthalts war sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Onkel unterwegs, als Männer einer paramilitärischen Miliz sie anhielten und eine Heiratsurkunde verlangten – für die an­genommene Ehe zwischen ihr und ihrem Onkel. Auf die Zurechtweisung von Bo­niadis Mutter drohten die Milizionäre, die Tochter einzusperren.

Ghazal Abdollahi wurde 2015 nahe ih­rer Teheraner Universität verhaftet, weil ihr Hijab falsch gesessen haben soll. Sie sollte in einen Van einsteigen, musste ihren Ausweis abgeben. Sie wurde von der Universität verwiesen. Zurück blieben „De­­mütigung, Angst und Hass“, schreibt sie. Auch Ani, die anonym bleiben möchte, wurde in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen, geschlagen und be­schimpft. Masih Alinejad wünschte sich als Kind, ein Junge zu sein, um ihre Kleidung freier wählen zu können und ein Fahrrad zu fahren. Shohreh Bayat konnte nicht mehr in den Iran zurückkehren, weil ihr lockerer Hijab bei der Schachweltmeisterschaft 2020 in regierungsnahen Medien für einen Eklat gesorgt hatte.

Fünfzehn Geschichten iranischstämmiger Frauen haben Natalie Amiri und Düzen Tekkal in „Die mutigen Frauen Irans“ zusammengetragen. Amiri ist deutsche Journalistin, Moderatorin und Autorin mit iranischen Wurzeln, Tekkal ist deutsche Menschenrechtsaktivistin und Journalistin kurdisch-jesidischer Abstammung. Sie haben ihre Protagonistinnen nach Jina Mahsa Aminis Tod zu ihren alltäglichen Erfahrungen als Frauen in Iran, zu den Protesten gegen das Regime und zu ihren Hoffnungen befragt. Ein Beitrag von der Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wurde aus dem Ewin-Gefängnis geschmuggelt, wo sie während des Schreibens inhaftiert war. Die Texte führen eindrücklich vor Augen, wie alltäglich Gewalterfahrungen für Frauen in Iran sind und warum Aminis Tod eine solch starke Resonanz in der Bevölkerung verursacht hat: „Dieser Tod betrifft uns alle; es kann jede:n von uns treffen“, schreibt Ani.

Die Autorinnen heben hervor, wie Korruption, Manipulation, Lüge und Gewalt „Wunden“ in der Gesellschaft hinterlassen und wie das Mullah-Regime die Beziehungen zwischen Menschen durch Misstrauen „vergiftet“. Mit den Aufständen nach Aminis Tod habe sich das geändert. „Wir waren alle gegen­einander. . . . Doch mit Beginn der Revolution öffneten sich unsere Herzen, und das Vertrauen, die Liebe kamen zu uns zurück“, so Abdollahi. Die Iranerinnen und Iraner finden nicht trotz Unterdrückung und Gewalt den Mut, weiter auf die Straßen zu gehen, sondern gerade deswegen.

Die Frauen sind sich einig, dass die Proteste Teil eines langen Prozesses des Widerstands, einer Revolution gegen die religiöse Herrschaft der Mullahs sind. In der Vergangenheit habe die Bevölkerung es mit friedlichen Mitteln versucht und auf Reformen gehofft. Aber: „Diplomatie und Dialog versagen, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die das Erhängen eines unschuldigen Kindes vor sich selbst ohne ein Anzeichen von Reue legitimieren können“, schreibt Jasmin Shakeri. Deshalb akzeptierten alle, die für einen gewaltlosen Widerstand eintreten, das an­dauernde Leid der Iranerinnen und Iraner, meint Nasrin Sotoudeh.

Widerstand auch gegen die eigene Familie

Inwiefern sich unterschiedliche Widerstandsformen unterschiedlich rechtfertigen lassen, bleibt ausgeklammert, aber abstrakte Abhandlungen wären im Rahmen dieses Formats ohnehin überam­bitioniert. Das Ziel jedenfalls ist allen Au­torinnen klar: Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung. Daran, dass das durch eine Revolution verwirklicht werden kann, obwohl die letzte Revolution in Iran das heutige Regime hervorgebracht hat, zweifelt keine von ihnen.

Die Beiträge beleuchten eine große Bandbreite von Perspektiven. So stammen die Texte von Aktivistinnen in Iran und Frauen im Exil. Sie stammen von be­kannten Persönlichkeiten der iranischen Frauenbewegung wie der Nobelpreis­trägerin Shirin Ebadi, Schauspielerinnen und Sängerinnen wie Rita Jahanforuz und Nazanin Boniadi, der Grünenpoli­tikerin und Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, aber auch von Ani und Leily, die anonym bleiben wollen und sich wohl zum ersten Mal Protesten angeschlossen haben. Die Frauen stammen teils aus einem libe­ralen, aktivistischen Umfeld, Parastou Forouhars Eltern etwa wurden Opfer politischer Morde. Der Widerstand anderer begann bei den traditionellen Vorstellungen der eigenen Familien.

Immer wieder werden Risse in der iranischen Gesellschaft und in der Widerstandsbewegung aufgezeigt. So kommen mit Shila Behjat, Fariuba Balouch, Rita Jahanforuz und Ani die ethnischen oder religiösen Minderheiten der Baha’i, Belut­schen, Juden und Kurden zu Wort. Ani erklärt: „Ich habe eigentlich einen kurdischen Namen, habe dann aber als Studentin einen anderen gewählt, weil ich selbst von normalen Leuten be­schimpft wurde.“ Deswegen sei es wichtig, dass Jina Mahsa Amini „Jina“ hieß. Dass sie sich auch „Mahsa“ nannte, sei Ausdruck einer rassistischen Gesellschaft.

Unklar lassen die Herausgeberinnen da­gegen, wie stark sie in die Texte einge­griffen haben. Aus den Vorworten geht hervor, dass sie die Frauen für das Buch interviewt haben, die Beiträge sind jedoch als Fließtexte ohne Fragen und in Ich-Form verfasst. Es ist wohl das Fehlen der Interviewfragen, das an einigen Stellen zu holprigen Übergängen führt. Wichtiger als für den Stil wären die Fragestellungen aber, damit die Leser nachvollziehen können, was die Frauen erzählen, weil sie ex­plizit danach gefragt wurden, und wo sie ihre eigenen Akzente setzen. In einem Buch, das ihre Geschichten erzählen soll, wäre das wichtig gewesen.

Natalie Amiri und Düzen Tekkal: „Die mutigen Frauen Irans“. Wir haben keine Angst! Elisabeth Sandmann Verlag, München 2023. 144 S., geb. 25,– €.