Kinderroman : Hochzeit in Husum

Warmherzig und spannend erzählt Silke Schlichtmann in ihrer Enkel-Opa-Geschichte „Reißaus mit Krabbenbrötchen“ von drohender Demenz, alternativen Wohnideen und den Konflikten und Wünschen dreier Generationen.

Angesiedelt ist die Geschichte in der norddeutschen Provinz zwischen Altem Land und der Storm-Stadt Husum. Dort entwirft die Autorin zunächst eine Kinder-Ferienidylle rund um die fröhliche Ich-Erzählerin Jonte, ihren besten Freund Schippo und Opa Peter. Wenn Schippo mit seiner schlechten Laune und dem ewigen Gemäkel über das langweilige Leben am Deich Jonte mal wieder den Nachmittag zu verderben droht, flüchtet sie in den Garten ihres Großvaters. Dort gibt es fast immer Kuchen, auf jeden Fall eine gemütliche Hollywoodschaukel und immer eine Menge toller Ideen gegen Langeweile und schlechte Laune.

Ausgestattet mit allerlei spannenden Gegenständen sowie einer Tischlerwerkstatt erinnern Haus und Garten des Großvaters Peter entfernt an den schrulligen Pettersson aus der schwedischen Kinderbuchreihe von Sven Nordqvist. Manches an ihm wirkt verschroben – seit Neustem macht er sogar Yoga im Garten. Schon bald erweisen sich die kleinen Sonderbarkeiten jedoch als Problem und sind Ausgangspunkt dieses spannenden Kinderromans, in dem Jonte mit aller Macht verhindern muss, dass Peter ins Altersheim kommt und die Idylle zwischen Deich und Großvatergarten zerstört wird. Denn während Jonte lediglich ein wenig stutzt, als sie Opas Handy im Kühlschrank entdeckt, sieht ihre Mutter Gitte in seinem Verhalten längst die ersten Anzeichen von Demenz.

Mit detektivischem Geschick entwickeln Jonte und ihre älteren Geschwister einen ausgeklügelten und heimlichen Opa-Rettungsplan, der jedoch gründlich schiefläuft und die Lage nur schlimmer macht. Am Ende bleibt Jonte nur noch ein Ausweg: Sie muss mit Peter flüchten und ein paar Tage fort, um den Besichtigungstermin im Altersheim zu verpassen.

Eine großartig beschriebene, ausgedehnte Fahrt nach Husum – vor fünfzig Jahren das Ziel der Hochzeitsreise der Großeltern – entwickelt sich zu einer rasanten Verfolgungsjagd und endet fast in einer Katastrophe, bis Jonte kein Ausweg mehr bleibt und sie ihrem Großvater endlich den Grund für ihre Reise verrät.

Silke Schlichtmann, bekannt unter anderem durch die Kinderbuchreihe „Pernilla“, versteht sich darauf, den Familienalltag mit allen kleinen und großen Konflikten einzufangen und in wenigen Skizzen einen lebendigen, charmanten und lebensnahen Familienkosmos zu zeichnen.

Wenige Zutaten wie die in blauer Schrift aufblitzenden Worte sowie die wunderbare Illustration des beschriebenen Deichs des Kieler Illustrators Jens Rassmus genügen, um die Leser in die Atmosphäre der norddeutschen Provinz hineinzuziehen.

Mehr zum Thema 1/

„Reißaus mit Krabbenbrötchen“ ist im Rückblick und konsequent aus der Sicht Jontes erzählt, die sich als gekonnte, manchmal ein wenig altkluge Erzählerin erweist. Das ist kein Fehler: Auf diese Weise gelingt es der Autorin stets auf der Seite ihrer Erzählerin zu bleiben – manche Erwachsenenlogik wird dadurch liebevoll ausgehebelt. Und so zeigt die Autorin geschickt die unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen ihrer Figuren auf, die schließlich alle ein wenig recht haben.

Silke Schlichtmann: „Reißaus mit Krabbenbrötchen“. Roman. Mit Zeichnungen von Jens Rassmus. Hanser Verlag, München 2022. 272 S., geb., 15,- €. Ab 10 J.