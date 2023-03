Die Eltern aufgefressen, das Kind mit Wirbellosen unterwegs: So unerhört diese Geschichte ist, so fest ist sie in der Gegenwart des Autors an­gesiedelt. Roald Dahls „James und der Riesenpfirsich“ in neuer Übersetzung.

Ein „sehr kleiner alter Mann mit einem riesigen kahlen Kopf und einem über und über mit schwarzen Barthaaren bedeckten Gesicht“ kommt plötzlich aus den Büschen, starrt den siebenjährigen James eindringlich an, winkt ihm und sagt krächzend: „Komm her zu mir und ich werde dir etwas Wundervolles zeigen.“

Vermutlich schrillen da nicht nur bei Eltern alle Alarmglocken, aber James hat gar keine Eltern, die wurden gleich zu Beginn von Roald Dahls Kinderbuch „James und der Riesenpfirsich“ in London „von einem riesigen rasenden Rhinozeros aufgefressen, das aus dem Londoner Zoo ausgebrochen war“.

Deutlicher könnte Dahl kaum zeigen, dass er auf Leser setzt, die mit ihm den Raum zwischen Realität und Groteske ausloten wollen: Ja, tödliche Verkehrs­unfälle in London passieren, es gab sie auch schon 1961, als das Buch erstmals erschien. Aber ein Pflanzenfresser, der sich über zwei Passanten hermacht? Nur ist das Bild eines durch die Straßen rasenden Nashorns natürlich unwiderstehlich, und wenn ein Autor die Eltern seiner kindlichen Hauptfigur mit Karacho aus der Geschichte befördern möchte, ist das keine schlechte Lösung.

Ein etwas anderes Märchen

So geht das weiter: James, plötzlich Waise, kommt bei zwei grässlichen Tanten unter, die sich ständig streiten und auch körperlich – überschlank die eine, füllig die andere – Gegensätze verkörpern, James aber mit sich überbietender Bosheit quälen. Er muss ständig arbeiten, kriegt tagelang nichts zu essen, und wenn er nicht spurt, wird er im Keller bei den Ratten eingesperrt.

Sosehr Dahl also Märchenmotive aufgreift, ohne dabei in einen Märchenton zu verfallen, so wenig kann dieses Aschenputtel in Jungengestalt in seinem fusselbärtigen Helfer die Fee der Vorlage erkennen. Dass er trotzdem auf die gekrächzte Einladung eingeht, ist der schieren Not geschuldet. Der alte Mann jedenfalls bietet ihm eine Papiertüte an, die „kleine grüne Dinger“ enthält, die sich bewegen, „eintausend lange schleimige Krokodilzungen“, erläutert der Alte und dass in ihnen „mehr Macht und Magie als im ganzen Rest der Welt zusammen“ steckt.

Er solle das für sich selbst nutzen, um sich aus dem Elend zu befreien, sagt der Mann, nur dass James auf dem Weg ins Haus stolpert, die Tüte ungewollt am Fuß des verkrüppelten Pfirsichbaums auskippt und so die Entwicklung anstößt, die schon der Titel des Buchs verrät: Die geballte Magie bringt den Baum zum Blühen und den im Zeitraffer entstehenden Pfirsich zur Reife, die mit ungeheurem Wachstum einhergeht.

Vor allem aber findet James heraus, dass der Zauber nicht nur die Frucht selbst, sondern auch einige Tiere vergrößert hat. Er gerät durch eine verborgene Öffnung ins Innere des Pfirsichs und bald auch in den Kern, wo er einen Tausendfüßler, einen Regenwurm, ein Glühwürmchen, einen Grashüpfer und einen Ma­rienkäfer antrifft, und es sind die Inter­aktionen dieser Gruppe, die den Roman von nun an prägen.

So unerhört diese Geschichte ist, so fest ist sie in der Gegenwart des Autors an­gesiedelt. Der Pfirsich, der bald von eingefangenen Möwen durch die Luft gezogen wird, begegnet über dem Ozean der Queen Mary auf dem Weg nach New York und langt später ebenfalls dort an, aufgespießt vom Empire State Building, und die Reisenden – James und seine Freunde – werden dort von den Instanzen der Großstadt wie Feuerwehr, Polizei und Bürgermeister empfangen. Das aber geht Hand in Hand mit Erlebnissen, denen ein eher magisches Verständnis von unserer Welt zugrunde liegt, allen voran die Be­gegnung mit den Wolkenmännern, zu­ständig für Wetterphänomene aller Art, die sich als unversöhnliche Feinde entpuppen, wenn man sie einmal gereizt hat.

Eine Reihe von Roald Dahls Romanen ist gerade mit den klassischen Illustrationen von Quentin Blake und in frischer, oft auch so klingender deutscher Übersetzung erschienen. Die Texte sind nicht von den Streichungen und Umschreibungen be­troffen, die in der jüngsten eng­lischen Ausgabe zu finden sind und auf vermutete Empfindlichkeiten derjenigen reagieren, die Dahls Werk kaufen und vorlesen oder lesen sollen. Von der grundsätzlichen Frage einmal abgesehen, ob es legitim ist, ein Kunstwerk ohne Einwilligung des Autors zu verändern (Roald Dahl starb 1990): Wer trifft die Entscheidung, was im Original entbehrlich ist und was nicht, wodurch berechtigt und auf welcher Grundlage? Im Fall von „James und der Riesenpfirsich“ hatten sich laut Me­dienberichten die Bearbeiter von Dahls Wolkenmännern getrennt – zugunsten von Wolkenmenschen.

Am Ende heißt es, James habe seine Geschichte immer wieder erzählt, dann als Buch herausgebracht. „Und das hast du eben ausgelesen“, schließt der Text. Hoffentlich bleibt es dabei.

Roald Dahl: „James und der Riesenpfirsich“. Mit Bildern von Quentin Blake. Aus dem Englischen von Sabine und Emma Ludwig. Penguin Junior, München 2022. 176 S., geb., 18,– €. Ab 6 J.