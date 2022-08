Umarmung für Fortgeschrittene : Schon mal ein Stachelschwein geknuddelt?

Viele Erwachsene verstehen nicht, dass die abseitigsten Ideen oft das größte Alltagsbereicherungspotential haben. Dabei müssten sie, die Erwachsenen, sich nur mal daran erinnern, was für ein Quatsch ihnen so eingefallen ist, als sie noch jung, klein und kratzbürstig waren. Sind sie erst einmal Eltern, besteht eine Erziehungsaufgabe darin, aus dem Nachwuchs verantwortungsbewusste Menschen zu formen und zugleich das „Lebe deine Träume“-Postkartengesäusel zu wiederholen. Würden die Kinder sich ernsthaft daranmachen, ihre Träume zu leben, also ihrem Remmidemmi- und Kladderadatschbegehren freien Lauf zu lassen – die Not wäre groß.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Harmloser ist der Wunsch nach der schönsten Umarmung der Welt. Auch sie war ein Traum – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Beste daran: Bei dem Träumer handelt es sich um einen manchmal kindlichen, dann wieder kindischen Erwachsenen aus der Ordnung der Froschlurche. Überklasse: Kiefermäuler. Name: Konrad Kröterich von Keks. Dieser Geselle ist weder ein wandelndes Ambivalenzzentrum noch ein nervendes Kindchenschema, sondern irgendwas dazwischen. Er ist durchaus drollig, ein Tierchen, das, würde man es noch ein bisschen weiter auseinanderziehen, im Format sechzehn zu neun durch die Welt laufen müsste. Zu­gleich ist er etwas grummelig, nicht selten überfordert und unzufrieden.

Ein Fan ausgiebiger Faulenzerei-Sessions

Dieser Mischung aus Eigensinn und Putzigkeit hat der Komponist, Musiker und Autor Oren Lavie, 1976 in Tel Aviv geboren, sein zweites Kinderbuch gewidmet. Anke Kuhl verleiht der Geschichte mit lo­ckerer Hand Dynamik und flirrende Ausdruckskraft – die Augen, die Gesichter! Dass Konrad ein Kindskopf im Körper ei­ner erwachsenen Kröte ist, wird etwa deutlich, wenn er demonstriert, was er von der Tugend des Bedürfnisaufschubs hält: „Keine Zeit zu verlieren!“ Zu seinen Marotten gehört es, sich in mal ausgesuchter (An­zug), dann wieder unausgesuchter (Feinripp) Garderobe mit dem eigenen Spiegelbild zu unterhalten. Das soll ja öfter vorkommen und ist, wenn wir ehrlich sind, im Grunde nicht weiter der Rede wert.

Allerdings macht Konrad hier keineswegs halt: „Sein Bett hatte er gerade so vor den Spiegel gestellt, dass er sich nachts beim Schlafen betrachten konnte.“ Er ist al­so eindeutig wunderlich, denn natürlich kann sich niemand selbst beim Schlafen beobachten. Was er stattdessen im Wachzustand anguckt, sind sein skeptisches Ge­sicht während einer Faulenzerei-Session (Augenlider auf halbmast) und sein ge­rahmtes Porträt an der Wand (breites Grinsen). Er sieht sich, mit anderen Worten, zweimal, wobei es sich bei dem Porträt ja um das Spiegelbild eines gestellten Bildes handelt. Wir wiederum beobachten den Kröterich dabei, wie er sich selbst beobachtet. Nicht unkompliziert das alles, aber eben auch nicht dumm: Auf nur einer Buchseite verhandeln Oren Lavie und Anke Kuhl so die Frage nach den Regeln der Eigen- und Fremdwahrnehmung.

Wo der Harmoniehammer hängt

Konrad bildet sich nach seinem Traum ein, glücklich werden zu können, wenn er das passende Gegenüber für die vollkommene Umarmung findet. Darunter macht er es nicht, Perfektion ist hier das oberste Gebot. Also begibt er sich auf die Suche und lässt sich unter anderen von einer Gi­raffe und einem Goldfisch, einer Kuh und einem Tiger, einer Schlange und einem Sta­chelschwein, einem Känguru und ei­nem Regenwurm in den Arm nehmen. Er­folgsquote? Fragen Sie nicht! Daraufhin bespricht Konrad das Fiasko frustriert und erschöpft mit seinen Geranien. Das tut er besonders gern, die Blumen geben nämlich keine Antwort. Ist das normal? Schwamm drüber.

Mehr zum Thema 1/

Schließlich interessiert sich sogar die Presse für Konrads abseitige Idee. Und ganz ohne Remmidemmi geht’s dann zum Glück doch nicht, wenn beim großen Fi­nale ein artenübergreifender Umarmungsflashmob zeigt, wo der Harmoniehammer hängt. Die Moral der Geschichte wollen wir nicht vorwegnehmen. Nur so viel: Es handelt sich um eine wahre, schöne und gute Binse, die man Kindern kaum hübscher unterjubeln könnte.

Oren Lavie und Anke Kuhl: „Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung“. Aus dem Englischen von Mathias Jeschke. Fischer Sauerländer, Frankfurt 2022. 272 S., geb., 16,– €. Ab 4 J.