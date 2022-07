Kinderbücher über Fabelwesen : Die Wahrheit über Drachen

Aktualisiert am

Was Sie schon immer über Drachen wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten: Johan Egerkrans versammelt Sagenwissen aus Europa und Asien, Nikola Kucharska führt in bislang ungekannte Lebenswelten ein.

So unterschiedlich Dracheneier auch ausgebrütet werden: Die Namensgebung folgt bei allen Arten einem einheitlichen Muster. Bild: Nicola Kucharska / Thienemann

Dem Drachen ist sowohl in direkter Auseinandersetzung als auch thematisch schwer beizukommen. Es sei denn, es handelt sich um den Haselwurm, den kleineren Vetter des Lindwurms, der laut Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens in Pommern und der Lausitz bekannt ist und der Größe nach offenbar unter das namensgebende Gebüsch passt. Doch Vorsicht, das Fabelepos „Froschmeuseler“ des frühneuzeitlichen Schriftstellers und Predigers Georg Rollenhagen beschreibt ihn so: „Der Haselwurm / vnd schlich daher / Als wenns ein grosser Meerahl wer / Mit einem harten spitzen Schnabel / Mit Hechts zeen / vnd gifftzungen gabel / Oben fahlschwartz / vnten gehl bleich / Sahe dem leibhafften Teuffel gleich.“

Zwei neue Bilderbücher setzen sich mit dem Drachen als fabelhaftestem aller Wesen und mit seinem Ideenkosmos auseinander. Sie machen dabei eine höchst unterschiedliche Figur. Der schwedische Illustrator Johan Egerkrans stellt mit seinem Buch „Drachen“ eine Art illustriertes Miniatur-Best-of internationaler Drachensagen vor, während die polnische Kinderbuchautorin und Spielegestalterin Nikola Kucharska sich und dem Betrachter wimmelbildartig ausmalt, „was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen“.

In Schöpfungsmythen spielen Drachen weltweit eine Rolle. Was muss das wohl für ein Geschöpf gewesen sein, aus dessen totem Körper der babylonische Gott Marduk zur Hälfte den Erdboden und zur Hälfte das Himmelsdach formte? Aber man muss nicht gleich bei Tiamat ansetzen: Selbst, wer schon einmal mit einem der berüchtigten Hausdrachen zu tun gehabt hat, wäscht sich lieber mit allen Wassern.

Nun ist diesen ursprünglich gottgleichen Wesen oft eine Art Ferndomestizierung widerfahren, vom altägyptischen Sonnenverschlinger Apep hin zum handlichen Kinderspielzeug aus Gummi. Grisu, der kleine Drache, der gern Feuerwehrmann werden wollte, darf als Ausnahme gelten. Er ist zwar niedlich, aber blitzgescheit. Im Allgemeinen besteht ein Drache aus allem, was dem Menschen gefährlich werden kann: Dem Maul einer Schlange, den Zähnen und Krallen eines Raubtiers, gepanzert und geflügelt, speit er obendrein noch Feuer.

Wie so oft haben menschliche Urängste dieses Wunderwesen abseits von Feldzeichen und Heraldik zumindest im Westen vornehmlich zum gemeinen Ungeheuer degradiert: In der Bibel als Leviathan noch eindrucksvoll apokalyptisch – „Er macht, dass der tiefe See siedet wie ein Topf“ (Hiob 41:23) –, verkümmert er durch christliche Einflüsse zusehends zur einseitigen Inkarnation des Teufels und weiter zum gierigen „Landverheerer, Menschenverschlinger und Schatzwächter“. Damit wäre er endgültig auf menschliches Niveau hinabgezogen.

Die modernere Fantasy-Literatur nach Tolkien – dessen Smaug: allenfalls ein unausgeschlafener Großkapitalist – hat ihn mit wenigen Ausnahmen rehabilitiert, sodass er der Entwicklung der Zivilisation nicht mehr nur als zerstörerisch-chaotisches Element entgegensteht, sondern sie nachgerade fördert: In Michael Endes „Jim Knopf“ wird Frau Mahlzahn zum goldenen Drachen der Weisheit. In Bernhard Hennens Elfenzyklus liefern sich Drachen ein politisches Schachspiel um die Geschicke einer von den Göttern verlassenen Welt. Im Rollenspiel-Universum von Shadowrun wird der Großdrache Dunkelzahn im Jahr 2057 gar zum siebten Präsidenten der Vereinigten Kanadischen und Amerikanischen Staaten (UCAS).