Kinderbuch über Scheidung : Dann leg mal mit der Elternbeschimpfung los!

Für Kinder bricht eine Welt zusammen, wenn ihre Eltern sich trennen. Jedenfalls, wenn sie es ge­wohnt sind, dass die bislang zusammen waren. Was nun mal meist der Fall ist, genau, wie es ein sehr häufiger Fall ist, dass diese Ehe und damit die Fa­milie wieder auseinanderfällt. 2020 waren es in Deutschland rund 72.000 mit und ungefähr gleichviel Paare ohne Kinder, die sich haben scheiden lassen, vor zehn Jahren waren es noch um die 90.000 mit und etwa genauso viele ohne Kinder. Die enorme Zahl nicht verheirateter Eltern, die auseinandergehen, wird da aber gar nicht gezählt. Ein Satz wie „Nach dem ersten Schock wird dir nun Tag für Tag klar: Deine Eltern trennen sich, lassen sich vielleicht sogar scheiden“ hat also durchaus seine Richtigkeit.

Dass er dennoch unbeholfen ist, mö­gen traurige Kinder überlesen. Erst mal. Denn „Zicke Zacke Trennungskacke“ hält einen ganz schön auf Trab. Mit Nachdenk-, Bastel- und Schreibauf­gaben, die helfen sollen, die ganze Misere einer auseinanderbrechenden Familie besser zu bewältigen.

Floskeln über Liebe

Literarische Bearbeitungen von Schei­dung, getrennten Eltern, Patchworkfamilien gibt es in der Jugendliteratur reichlich. Gelungene und weniger gelungene. Ein paar kommen in „Zicke Zacke Trennungskacke“ auch vor, es gibt Lesetipps, etwa mit Guus Kuijers „Wir alle für immer zusammen“ und „Alles Familie“ von Alexandra Maxeiner und Anke Kuhl. Im wachsenden Segment der Ratgeber- und Mitmach­bücher für Kinder und Jugendliche allerdings gibt es noch nicht allzu viel, das für Scheidungs- und Trennungskinder konzipiert worden ist.

Autorin Ilona Einwohlt und Illustratorin Regina Kehn haben beides kombiniert, zu einem Mitmachratgeber. Der reicht von einer „Elternbeschimpfungsmaschine“, die neue Schimpfwörter kombiniert, über Gesundheitstipps bis zu Worterklärungen und kursorischer Rechts­beratung samt Adressen für Hilfe. Kehn hat in unterschiedlichen Stilen ­ – zum Ausfüllen und Ausmalen, sogar zum Zusammenkleben und damit vor anderen Verstecken ­ – gestaltete Seiten illustriert. Das große Format, die schönen Farben und das gute Papier machen auch in dieser Hinsicht ein besonderes Buch aus „Zicke Zacke Trennungskacke“.

Leider hält der Text nicht recht, was die Aufmachung verspricht. Das reicht von Floskeln über Liebe und die Feststellung, dass immer dann, wenn eine Tür zugeht, eine andere aufgeht, bis zur Frage, was passiert, wenn die Eltern gleichgeschlechtliche neue Lieben eingehen, die mit dem lapidaren Satz „Ihr seid dann eine Regenbogenfamilie“ beantwortet wird. Das erste Kapitel fängt mit Erster Hilfe an für jenen Moment, in dem ein Kind oder Jugendlicher erfährt, dass die Eltern sich trennen, samt Atemübungen für akute Fälle und „Lass alles raus, du darfst das“-Übungen. Was allerdings die Frage aufwirft, wann denn betroffene Kinder wohl Einwohlts „Zickezacke Tren­nungskacke“ in die Hand bekommen sollen. Wird das Buch von fürsorglichen Trennungseltern vorab erworben und dem Kind mitsamt der düsteren Nachricht überreicht?

Lass alles raus, du darfst das!

Einwohlt, die von sogenannten starken Mädchen über erste Liebe bis Pu­bertät schon allerhand aus Episoden und Ratschlägen gemischte Bücher auf den Jugendbuchmarkt gebracht hat, versammelt für ihren Text Tipps und Anleitungen, deren Quellen von praktischer Jugendarbeit über Selbsthilfe bis zu verhaltenstherapeutischen Ansätzen reichen. Außer dass unbedingt Partei für das Kindeswohl und ein starkes Kind ergriffen wird, ist das äußerst heterogen und reicht von Klischees wie dem Versöhnungskakao und der Suche nach ei­nem persönlichen Krafttier bis zu „Ich-Botschaften“.

Selbst das Versprechen „Du bist nicht allein“ allerdings bekommt einen schalen Klang, wenn es einmal dafür steht, sich Allianzen in Freundeskreis und Fa­milie zu suchen – aber andererseits und zuallererst dem mutmaßlich frisch getroffenen Kind erzählt, es gehe Millionen anderer Kinder genauso. Schwacher Trost. Dabei sind die exemplarischen Biographien, die zwischen die Tipps und Mitmachpassagen gestreut sind, durchaus interessant zu lesen. Und beruhen auf den Recherchen, die Einwohlt in Gruppen und Beratungseinrichtungen getätigt hat. Authentizität und das Zusammensammeln von guten Ratschlägen in einem bisweilen allzu pädagogischen Ton, mit in­haltlichen Sprüngen und Verknappung anstelle eines souveränen Muts zur Lücke, machen aus „Zicke Za­cke Trennungskacke“ allerdings mehr ein gut gemeintes als ein gutes Buch. Die üppige Illustration kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein eigener origineller, kluger Zugriff fehlt. Der Mix aus etablierten Genres jedenfalls hat kein überzeugendes neues geschaffen.

Ilona Einwohlt und Regina Kehn: „Zicke Zacke Trennungskacke“. Carlsen Verlag, Hamburg 2022. 160 S., geb., 15,– €. Ab 7 J.