In des Humanisten und Zittauer Stadtschreibers Paulus Niavis’, eigentlich Paul Schneevogel, Buch „Iudicium Iovis“, das „Urteil Jupiters“ von 1495, erscheint die von Menschen geschundene Erde erstmals in der Kunst personifiziert als malträtierter Kugelplanet im Bild. Von allen Seiten stürmen Wetterunbilden und Katastrophen auf sie ein, die Menschen als ihre eigenen Kinder würden ihr schmerzhaft tief Stollen in den Leib treiben, um an Erze und Schätze zu gelangen, klagt Mutter Erde. In ihrer Not wisse sie sich nicht anders zu helfen, als den Göttervater Jupiter um Hilfe vor den garstigen Gierlingen auf ihrem Rücken anzuflehen.

477 Jahre später wurde das Bild der unter den menschlichen Treiberameisen leidenden Erde aktualisiert, indem die NASA das erste aus dem All geschossene Bild des Blauen Planeten veröffentlichte, jene legendäre Aufnahme aus dem Bullauge des Raumschiffs Apollo 17 von 1972. Bis heute schwebt die Ikone dieser schnell „Blue Marble“ getauften verletzlichen Erde über vielen Umweltdebatten, immer scheint sie uns dabei mit ihren wässrigen Ozeanaugen unter den buschigen Zirruswolkenbrauen traurig und etwas vorwurfsvoll anzusehen.

Die Autorin Frances Stickley nimmt in ihrem Kinderbuch „Die Erde und du“ diese lange Tradition unseres verkörperten Heimatplaneten bewusst oder unbewusst auf. Gleich auf der ersten Bilddoppelseite blickt die Erde ihr Gegenüber mit freundlichem Gesichtsausdruck an, während über ihrem kreisrunden Kopf mit den ihm eingeschriebenen Eisbergen und Polarzonen zu lesen steht: „Hey du! Ich bin’s, die Erde, bin hier, mich ganz und gar mit dir zu teilen. Von den höchsten Bergen bis zur rauen See.“ Mag der Sound der Ansprache auch anfangs etwas zu hippiesk klingen, die Grundaussage bleibt positiv und hoffnungsfroh – es ist der sehr persönlich gehaltene Brief der Erde höchstselbst an ein Kind, sie in ihrer abundanten Freigiebigkeit zu schätzen, aber auch pfleglich mit ihr umzugehen, ja, die Umwelt in kleinen Schritten zu schützen: „Versuch zu helfen, wo du kannst.“

Freilich ist die Autorin Frances Stickley in Sachen pädagogisch einfühlsamer Naturannäherung kein unbeschriebenes Blatt. Klug vermeidet sie jede apokalyptische Dampfhammer-Schwarzpädagogik à la „Wir werden alle im Hitzetod dahinschmurgeln!“. Als Grundschullehrerin weiß sie vielmehr jene Forschungsergebnisse, die sie als auch preisgekrönte Wissenschaftlerin erarbeitete, derart behutsam zu vermitteln, dass sie im Jahr 2017 mit dem Kurzgeschichtenpreis des Bloomsbury and National Literacy Trust ausgezeichnet wurde.

Voriges Jahr erschien ihr Buch „Ich kann einfach alles sein!“, in dem sie Kindern ab vier eine spielerische Ermächtigung mit auf den Lebensweg gab, die unschätzbar ist. Stickley ist zudem eigener Aussage zufolge begeisterte Waldwanderin, was allenthalben aus dem Buch sprüht, wenn schon das erste Beispiel für die Güte der Erde ein herbstlich eingefärbter Forst mit den für jedes Kind verständlichen Alleinstellungsmerkmalen eines Waldes ist: „Komm Tiere füttern, Höhlen bauen, Sonne tanken, Vögeln lauschen.“ Ein verfärbtes übergroßes Eichblatt weist dabei fast dasselbe Gelb auf wie der Regenmantel der Protagonistin der Geschichte, eines kleinen dunkelhäutigen Mädchens mit leuchtend blauer Hose.

Diese „Sprach-Bilder“ des Grafikers Tim Hopgood sind kongenial – bereits seine Illuminierung von „The Truth According to Arthur“, erst recht aber von „Wow! Said the Owl“, bei dessen hart nordenglisch ausgesprochenem Titel man sofort das Schuhuen der Eule hört, waren multisensorisch. Hopgood ist zugleich ein Künstler der Naturelemente – seine Bilder sind stets wohltemperiert und wissen, in Farbe und Form Gefühle wie auch gefühlte Bildtemperaturen zu vermitteln. Wenn sich etwa ein Eisbär von links ins Bild schiebt, besteht der massige Körper und sein Fell optisch zugleich aus Schneeflocken und Gestöber, wodurch er noch eisiger als ohnehin schon wirkt, aber auch seine Unverträglichkeit für steigende Temperaturen auf den ersten Blick nachvollziehbar wird.

Wie häufig in den letzten Jahren erinnert auch der Stil dieses Buches stark an den späten Matisse: Die blaue Hose des Mädchens ist wie Glanzpapier der Siebziger vollkommen flächig, wo die Kleine eine Traumwolke wie ein Baumstamm eine ausladende Laubkrone mit vielen darin nistenden Vögeln stemmt, entpuppen sich die Blätter als hingetupftes Matisse-Konfetti, der die Ozeane und Fische verseuchende Plastikmüll ähnelt gar direkt seinen Scherenschnittschnipseln.

Doch anders als im „Urteil Jupiters“ gibt es Hoffnung: „Kitzel mich mit deinen Schritten“, ermuntert die Erde das Kind. Und: „Stellen wir uns vor, nur kurz, was noch alles vor uns liegt.“

Frances Stickley, Tim Hopgood: „Die Erde und du“. Aus dem Englischen von Finn Ole Heinrich. Dragonfly, Hamburg 2023. 48 S., geb., 15,– €. Ab 3 J.