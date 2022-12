Schlummerbuch von Dr. Seuss : Die schläfrige Trilliardentruppe

So viel wissen immer noch die wenigsten Amerikaner: dass ihr Lieblingskinderbuchautor, der famose, 1904 geborene und 1991 gestorbene Dr. Seuss, deutscher Abstammung war und in Wahrheit Theodor Geisel hieß (Seuss war der Mädchenname seiner Mutter Henrietta). Aber seine Leser hätten es merken können: an Wortfindungen wie den „Biffer-Baum Birds“, den „Herk-Heimer Falls“ oder dem „castle of Krupp“, alle zu finden (und zwar ziemlich zu Anfang) im 1962 erschienenen Bilderbuch „Dr. Seuss’ Sleep Book“. Darauf muss man erst mal kommen: Kinder mit dem Ortsnamen Krupp schläfrig machen zu wollen. Aber Geisel alias Dr. Seuss war immer auf der Suche nach lautmalerisch reizvollen Wörtern, und außerdem brauchte er „Krupp“ für den Reim mit der nächsten Zeile, die auf „up“ endet. Vorgelesen wurde im Original also phonetisch „Krapp“. Vier Jahre zuvor war übrigens „Krapp’s Last Tape“ von Samuel Beckett uraufgeführt worden, und dessen Titelhelden spricht man deutsch aus, aber auch wenn man Dr. Seuss selbst einiges zutrauen darf, hätte er von seinem Publikum das Verständnis einer solchen Anspielung wohl nicht erwartet. Sicher auch nicht, dass es bei Krupp an Kanonen gedacht hätte. Schließlich schrieb und illustrierte er seine Bücher für Kinder im Vorlesealter.

Seine deutsche Kollegin Nadia Budde hat dasselbe Zielpublikum, und auch sie liebt die Kombination aus Reim und Zeichnung. Kein Wunder also, dass sie das „Sleep Book“ nun übersetzt hat – erstmals nach sechzig Jahren. Das „castle of Krupp“ allerdings sucht man in ihrer Fassung vergebens (was soll sich auch im Deutschen auf „Krupp“ reimen? „Blubb“ vielleicht), daraus ist aber „Knupperburgkoben“ geworden. Potz Blitz, das ist mal eine Übersetzungsleistung. Aus „The news came in from the castle of Krupp / That the lights are all out and the drawbridge is up“ wird „Hier kommt eine Meldung aus Knupperburgkoben: / Die Lichter sind aus und die Brücke ist oben“.

Man sieht an diesem Beispiel, dass Budde gar nicht erst versucht, die spezifisch Seuss’sche Rhythmik silben- oder betonungsgetreu ins Deutsche zu bringen. Wie sollte das auch gehen bei dem reichen und von Dr. Seuss entsprechend reich genutzten Vorrat an einsilbigen Wörtern, den das Englische bietet? Keine Geringere als die Schriftstellerin Felicitas Hoppe hat vor mittlerweile elf Jahren gleich mehrere Seuss-Bildergeschichten für den Sammelband „Grünes Ei mit Speck“ übersetzt und darin auch einen Einblick in die Schwierigkeit gegeben, diesen Texten mit der vielsilbigeren deutschen Sprache beizukommen.

Aber das sind akademische Überlegungen. Sie können zwar Lyrikliebhaber um den Schlaf bringen, Dr. Seuss ging es jedoch darum, sein junges Publikum einschlummern zu lassen, und dazu setzte er auf ein Äquivalent zum berühmten Schäfchenzählen. Nicht dass es hier mit eins, zwei, drei und so weiter sein Bewenden hätte – der Doktor endet bei „ninety-nine zillion nine trillion and three“ (was bei Budde zu etwas langweiliger realistischen „neunundneunzig Trilliarden neun Trillionen und acht – letztere Ziffer abermals des Reimes wegen – wird). Aber keine Angst, liebe Eltern und andere Vorleser: Es geht überhaupt erst bei 40 404 mit dem Zählen los, und die Sprünge bis ins Dreiundzwanzigstellige sind so groß, dass die nur fünfzig Seiten des Bilderbuchs ausreichen. Wobei die Gefahr be­steht, dass die ungewohnt riesigen Ziffern die kleinen Zuhörer eher wachhalten als müde machen. Aber fünfzig Seiten sind ja auch wiederum so viel, dass man doch mit vorzeitigem Schlummer rechnen darf.

Deshalb wartet das Buch auch nicht mit einer Geschichte aus einem Guss auf, sondern setzt skurrile Wesen und deren Schlafgewohnheiten in Wort und Bild, die allemal zu isolierter Lektüre und Betrachtung taugen. Doch sie alle werden mit­gezählt bei den „zillions“ oder Trilliarden Schlafenden, zu denen sich als letztes Glied der großen Zahl dasjenige Kind gesellt, dem das Buch vorgelesen wird. Deshalb die „acht“ als Abschluss der Zielgröße in der Übersetzung: „Als Nächstes schläfst vielleicht auch du? / Dann machst du dein Licht aus, gehörst du dazu. / Zu den neunundneunzig Trilliarden, / Neun Trillionen und acht. / Na dann, / Gute Nacht!“ Was bei Dr. Seuss so lautet: „When you put out your light, / Then the number will be / Ninety-nine zillion / Nine trillion and three. / Good night.“

Man sieht abermals die feinen Unterschiede: Das Ausrufezeichen am Schluss hatte Dr. Seuss nicht nötig, und das flapsige „Na dann“ hat Nadia Budde hinzugefügt. Ihre Variation bei Reimschema und Silbenzahl aber ist allemal vertretbar, auch wenn sie weniger Gespür für Rhythmus beweist als ihr Kollege. Doch worüber klagen wir da? Seuss zu übersetzen ist keine Kleinigkeit, und dass es das Schlummerbuch nun auf Deutsch gibt. ist großartig.

„Dr. Seuss’ Schlummerbuch“. Aus dem Englischen von Nadia Budde. Kunstmann Verlag, München 2022. 56 S., Abb., geb., 18,– €. Ab 4 J.