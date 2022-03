Bilderbuch über Angst : Eine ganz besondere Pessimistin

Gefahren lauern überall. Gut, dass Ente so wachsam ist. Und seltsam, dass Maus von den künftigen Katastrophen so gar nichts merkt! Bild: Abbildung aus dem besprochenen Band

Eine typische Wochenendsituation, der Tag liegt vor einem, man muss noch aufräumen, aber sie bietet schon genug Platz für die Frage: Was heute tun? Bei Ente und Maus gibt es an diesem Morgen gerade einen Stapel Pfannkuchen, da erreicht sie ein Brief. Ihr Freund Biber hat einen neuen Damm gebaut, wunderbar, Ente und Maus wollen ihn besuchen.

Das Bilderbuch „Wird schon schiefgehen, Ente!“ ist eine Reise – und was für eine. Denn Ente bereut das Vorhaben kurz nach Aufbruch und jammert rum. Eine Wolke am Himmel? Oje, es wird bald regnen. Ein großer Stein am Wegesrand? Oje, dahinter lauert bestimmt der Fuchs. Die Strecke ist zu weit, die Beeren, die Maus vom Strauch pflückt, könnten vergiftet sein, die Brücke über die Schlucht sei morsch und alt, sie hätten sich verlaufen, sie würden verdursten oder verhungern.

Ente, so viel ist klar, hat keine Lust. Sie ist eine Pessimistin der besonderen Sorte, eine, die erst fest entschlossen war, ihre Komfortzone zu verlassen, nur um dann Angst zu bekommen. Nur: Woher kommt die überhaupt? Der Autor Daniel Fehr und der Illustrator Raphaël Kolly zeigen es durch geschickte Bild-Wort-Kombinationen. Der Schatten der Wolke, der Ente Regen fürchten lässt, wirkt zunächst groß, am sonst blauen Himmel ist sie aber, schlägt man die Seite um, weit und breit die einzige.

Über die vermeintlich morsche Brücke haben es direkt vor ih­nen schon andere geschafft, Hunger und Durst muss niemand leiden, Maus hat schließlich Karotten und Tee dabei. Als Ente mit ins Gesicht gezogener Kapuze sagt „Ich habe ja gesagt, dass wir uns verlaufen – und jetzt haben wir uns verlaufen“, deuten die abgenagten Bäume um sie herum an, dass sie sich schon ganz in der Nähe von Bibers Zuhause befinden. Die Angst ist – auch für die Leser sichtbar – nur in Entes Kopf. Es gibt keine sichtbaren Bedrohungen auf diesem Weg, der sich in Entes Vorstellung über Stunden hinziehen muss.

Damit ist die Geschichte aber noch nicht auserzählt, auch wenn sie so schon aussagekräftig genug ist: Wir haben keinen Spaß, wenn wir immer nur das Schlimmste befürchten. Wir verpassen die schönen Dinge, wenn wir nur zu Hause bleiben, und erst recht, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Wir merken dann überhaupt nicht mehr, dass ei­gentlich alles gut ist: „Wir sind da“, sagt Maus am Ende des Weges. „Oh“, sagt Ente. Viel subtiler aber wird hier gezeigt: Wir entscheiden selbst, wovor wir Angst haben. Als Ente, Maus und Biber zusammen an Bibers Tisch sitzen, hinter ihnen türmt sich der Damm auf, der einen to­senden Schwall an Wasser direkt neben ihnen durchlässt, da beschäftigt Ente sich komischerweise nicht mit der Frage, ob dieser Damm brechen könnte. Vielleicht, weil sie selbst schwimmen kann? Was aber ist dann mit Maus? Vertrauen in an­dere, etwa in Biber und seine architektonischen Künste, erstickt alle Sorgen lautlos – ohne, dass Ente es überhaupt merkt.

Daniel Fehr und Raphael Kolly: „Wird schon schiefgehen, Ente!“ Thienemann Verlag, Stuttgart 2022, 32 S., geb., 14,- €. Ab 4 J.