„Über Nationalismus“ zum Hören : Spielarten westlichen Selbsthasses

Britischen Intellektuellen bescheinigt er Anglophobie: Orwell bei einem Rundfunkgespräch 1943 Bild: Pictures From History

Hören, was Sache ist – das ist jetzt leichter möglich, weil die Hörbuchverlage immer öfter interessante Sachbücher in ihre Programme aufnehmen. Dazu gehört zweifellos auch George Orwells großer Essay „Über Nationalismus“ aus dem Jahr 1945, der erstaunlicherweise erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde und nun auch als ungekürzte Lesung des Schauspielers Christian Berkel vorliegt.

Orwell hat den Text in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs verfasst, unter dem Eindruck des alliierten Kampfs gegen den Nationalsozialismus. Wer aber hofft, von ihm eine scharfe Handreichung gegen den aktuellen Rechtspopulismus zu bekommen – so einfach ist die Sache nicht. Denn die eigentliche Pointe des Essays liegt darin, dass in ihm auch Weltanschauungen, Geisteshaltungen und politische Positionen des Nationalismus überführt werden, die diesen Befund lauthals von sich weisen würden. Nachdem Orwell den Hurrapatriotismus als dumpfere Form des Nationalismus abgehandelt hat, kommt die überraschende Feststellung: „Die bei der britischen Intelligenzija vorherrschende Form von Nationalismus ist selbstverständlich der Kommunismus.“

Nationalismus geht auch negativ

Nationalismus versteht Orwell als starke Identifikation mit einem Gebiet, aber dieses muss nicht unbedingt auf der Landkarte zu finden sein; es gibt viele Phänomene, die der Gegenstand leidenschaftlicher „nationalistischer“ Empfindungen sein können, etwa der politische Katholizismus, der Antisemitismus oder der Glaube ans Proletariat. Entscheidend ist, dass der „Nationalist“ sich obsessiv mit seiner Agenda identifiziert und das Gefühl hat, im kämpferischen Dienst an einer Sache zu stehen, die größer ist als er selbst. Dem „Nationalisten“ geht es um einen absoluten Geltungsanspruch. Die Rationalität ist der Rechthaberei untergeordnet, Loyalität wichtiger als Wahrheit.

So kam es unter westlichen Intellektuellen zur ausdauernden Verklärung des Stalinismus – der Faktenfilter ließ viele Tatsachen einfach nicht mehr durch. Die Loyalitätsfrage bestimmt insbesondere linke Argumentationsmuster, bei denen es nicht darum geht, den Wahrheitsgehalt einer Aussage festzustellen, sondern die vermeintlichen Interessen dahinter. Nicht: Ist das richtig? Sondern: Wer sagt es, und in welche Schublade gehört es? Und wenn es die falsche ist, dann schnell zu damit. Rechte Nationalisten neigen dagegen zur Simplifizierung komplexer Zusammenhänge – und sind deshalb für Orwell eigentlich weniger interessant.

Die Überidentifikation chauvinistischer Nationalisten erwähnt er zwar; brillanter aber ist seine Analyse beim entgegengesetzten Phänomen der Unteridentifikation, wie er sie bei britischen Intellektuellen noch während des Weltkriegs beobachtete. Er bescheinigt ihnen einen „negativen Nationalismus“ und „Anglophobie“: „Innerhalb der Intelligenzija ist eine spöttische und dezent feindselige Haltung gegenüber Großbritannien mehr oder weniger Pflicht...Viele Leute waren unverhohlen erfreut, als Singapur fiel oder die Briten aus Griechenland vertrieben wurden.“ Erstaunlich, wie Orwell verschiedene Spielarten des westlichen Selbsthasses bereits 1945 beschreibt.