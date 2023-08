Hartmut Rosa verortet Heavy Metal in der Tradition der Schwarzen Romantik und im ländlichen Raum. „When Monsters Roar and Angels Sing“ ist ein Hörerlebnis.

Ein renommierter Soziologe outet sich als Metal-Fan. Der Verdacht liegt nahe, der Gelehrte wolle zeitgemäße Popkultur-Kompetenz vorspiegeln. Beim Hören von Hartmut Rosas „kleiner Soziologie des Heavy Metal“ wird aber schnell deutlich, dass seine Ausführungen so grundehrlich und authentisch sind wie die Riffs der von ihm geliebten Bands, allen voran Iron Maiden und Judas Priest, denen der 1965 Geborene jugendliche Erweckungserlebnisse verdankt und denen er bis heute treu geblieben ist.

Gewidmet hat der Autor das von Axel Wostry gelesene Hörbuch den Mitspielern all der Bands, in denen er als Hobbymusiker selbst in die Tasten greifen durfte, wobei der Keyboarder auf der Metal-Bühne ja per se eine randständige Erscheinung ist.

Dunkle Mächte werden beschworen

Ideengeschichtlich verortet Hartmut Rosa den Heavy Metal in der Tradition der Schwarzen Romantik. Dunkle Mächte werden beschworen und eine düstere Ikonographie voller Totenköpfe, Sensenmänner und Dämonen gepflegt: Blumen des Bösen aus der Großgärtnerei Black Sabbath, die als Erfinder des Genres gelten.

Aber so pathetisch die Posen und so dick aufgetragen die Symbolik – zur Schwarzen Romantik gehört auch eine Ironie, die darauf hinausläuft, etwas sehr ernst und zugleich eben nicht ernst zu nehmen. Das haben die ironieunfähigen fundamentalistischen Moralwächter nicht verstanden, die bis heute satanische Botschaften im Metal entdecken wollen.

Rosa nimmt es mit der Definition des Genres so wenig streng wie die einschlägigen Metal-Magazine, die sich längst einer toleranten Traditionswahrung aller nachhaltigen Rockmusik verschrieben haben. Die eigentliche Abgrenzung verläuft gegenüber den schnell wechselnden popmusikalischen Moden, wie sie vor allem in der urbanen Kultur blühen. Heavy Metal dagegen ist heute, auch wenn er vor einem halben Jahrhundert als Musik der Industriestädte entstand, mit dem ländlichen Raum konnotiert.

Nicht zufällig findet eines der wichtigsten Festivals auf den schlammigen Äckern von Wacken statt. Im ruralen oder kleinstädtischen Milieu ist jene Beständigkeit ein hoher Wert, die auch das Verhältnis zur Lieblingsband kennzeichnet, das für Rosa etwas von einem durch Höhen und Tiefen gehenden Lebensbund hat. Wo Beziehungen, Jobs oder Wohnorte wechseln, werden die Bands zur verlässlichen Konstante im Leben. Dabei wollen sich die Fans nicht nur begeistern, sondern auch hadern mit schwächeren Alben, die deshalb kaum weniger wichtig sind.

Die Leidenschaft und Gedächtniskultur, mit der in der Szene die einzelnen Alben immer aufs Neue erörtert und bewertet werden, sucht man etwa in den gegenwärtigen Literaturdebatten vergebens, deren zeitlicher Horizont meist auf die Saison geschrumpft ist.

Gegen den Verdacht provinziellen Dumpfbackentums kann Hartmut Rosa Studien aufführen, nach denen Metal-Hörer über einen überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten verfügen und ähnliche Persönlichkeitsmerkmale aufweisen wie Klassik-Fans. In beiden Kulturen hat Musik eine hohe eigene Bedeutung, sie wird nicht zur Unterhaltung gehört. Die Beliebigkeit des Playlist-Hörens wird abgelehnt; stattdessen wird die Begegnung mit dem Werk gesucht.

Es geht ums Ganze, letzte Dinge

Das Album ist dafür nach wie vor die gültige Form. Für Metal- wie Klassik-Hörer geht es in der Musik ums Ganze – um die „letzten Dinge“, um Erfahrungen quasireligiöser Art, um Dramatik und Spiritualität. Obsessiv werden in der Bildsprache der Metal-Lyrics Tod, Gewalt, Hass, Verzweiflung und Verdammnis thematisiert – mit offenbar kathartischem Effekt. Erstaunlich sind die literarischen Affinitäten: Da wird immer wieder Bezug genommen auf die biblische Apokalypse, da werden Konzeptalben Edgar Allan Poe, John Milton oder Dante gewidmet.