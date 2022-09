Hörspiel „Bonjour Tristesse“ : Ganz ohne Triggerwarnung

Im Jahr, in dem Françoise Sagan ihr Debüt „Bonjour tristesse“ vorlegt, wirbt ein deutscher Lebensmittelhersteller mit dem Slogan „Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“. 1954 ist das Frauenwahlrecht in Frankreich zehn Jahre jung, die Männer sind von der Front in die Fabriken zurückgekehrt und die Frauen aus den Fabriken zurück an den Herd.

In dieser Zeit schreibt die Literaturstudentin Sagan, bürgerliche Quoirez, mit solch einer Selbstverständlichkeit über die sexuelle Freizügigkeit einer jungen Frau, dass ihre Geschichte zum Skandal wird – und ihr schmaler Roman zum Bestseller.

Das ist knapp siebzig Jahre her. Sexuelle Selbstbestimmung ist für viele heute gelebte Realität, und dem Kampf um Gleichberechtigung haben sich zahlreiche weitere Geschlechter angeschlossen. Und „Bonjour tristesse“? Hat eine Neuauflage als Hörspiel erfahren. Aber was ist von dem progressiven Inhalt geblieben – oder taugt das Material heute bloß noch, wie es Sagan schon zu Lebzeiten vorgeworfen wurde, zur seichten Unterhaltung?

Eine willenlose Männerrolle

Die Geschichte, die Ulrich Lampen inszeniert hat, ist schnell erzählt: Cé­cile (gesprochen von Elisa Schlott) und ihr verwitweter Vater Raymond (Michael Rotschopf) ziehen für einige Wochen im Sommer von Paris an die Côte d’Azur. Statt eines Vaters gibt Raymond den Belami: Grenzen gibt es für sein „Kätzchen“ so wenig wie Regeln, wofür Cécile ihn mit Zuneigung überschüttet.

Und während Raymond sich mit seiner jungen Geliebten Elsa vergnügt, findet Cécile Gefallen an einem Studenten. Gestört wird ihr Bohème-Glück erst, als Raymond, gelangweilt von seiner Geliebten, eine alte Freundin der Familie einlädt.

Die dritte Frau im Bunde ist die gestandene Modedesignerin Anne. Sie vereint alle Eigenschaften auf sich, die Cécile und ihrem Vater abgehen: Sie ist dezent, maßvoll und zurückhaltend, während ihre Gastgeber sich den Lockungen des Lebens in Unbeständigkeit hingeben. Obendrein ist sie im gleichen Alter wie Raymond, der sonst eher die Nähe jüngerer Gespielinnen schätzt. Der wiederum hat in Annes Gegenwart Elsa so schnell vergessen wie die Hitze des Tages bei einem kühlen Glas Champagner, von denen sie zahlreiche trinken. Doch als Raymond und Anne Heiratspläne schmieden, fürchtet Cécile um die Freiheit des Laissez-faire-Daseins.

Die Schauspielerin Elisa Schlott leiht der jungen Cécile eine so neugierige, sanfte Stimme, dass jedes Wort wie aus dem Mund der verunsicherten Siebzehnjährigen klingt, die sie darstellt. Wenn sich die 76 Minuten dauernde Bearbeitung von der Romanvorlage löst, dann zumeist in den Dialogen, die Sagan selbst eher knapp hält.

Ulrich Lampen gelingt es, seinen Figuren Worte in den Mund zu legen, die authentisch wie Originale daherkommen. Atmosphärisch setzen die Geräusche ploppender Korken, klirrender Gläser und fallender Roulette-Kugeln die Schauplätze, an denen die Frauen um die Aufmerksamkeit Raymonds buhlen, in Szene, während Jazzklänge sich teils schnell und fordernd in die Geschichte drängen und dann wieder breit und hintergründig den Geschehnissen Raum geben.

Mit Cécile und Anne konzipierte Sagan zwei emanzipierte, dabei völlig gegensätzliche Frauenrollen, die der patriarchalen Gesellschaft auf den Schlips traten. Hier die vorlaute, lebenshungrige Hedonistin Cécile, die sich nicht nur einem Mann hingibt, sondern auch ihren Vater mit ihren Reizen und Launen zum Narren hält. Da Anne, die Frau von Welt, vornehm, mondän und geistreich, der kein Mann, vor allem aber Raymond nicht, gewachsen ist.

Die starken Figuren leben von der nahezu willenlosen Männerrolle Raymonds, auf die dennoch all ihr Tun bezogen ist: Ihr Glück und ihre Freiheit sind abhängig von einem Leben an seiner Seite. Zudem steht das blumig beschriebene Aussehen der Frauen – die rothaarige Elsa mit sonnenverbrannter Haut, Annes gebräunter Nacken, die dürre Cécile – einer Körperlosigkeit des Mannes gegenüber, die entlarvend ist.

Es ist eine Stärke der Bearbeitung, dass sie die Divergenzen als Zeichen der Zeit in Sagans Vorlage nicht kaschiert. Damit mag sie feministischen Ansprüchen von heute nicht mehr genügen, dafür lässt es dem Material die Streitbarkeit, die auch Sagan zeitlebens an ihrem Werk duldete.

Françoise Sagan: „Bonjour tristesse“. Hörspiel mit Elisa Schlott u. a. DAV, Berlin 2022. 1 CD, 76 Min., 16,– €.