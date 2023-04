Nachts am Pool, so verrückt geht es zu, trifft der Er­zähler eine Frau, die sich Basketballs nennt. Er kennt sie, hat schon mit ihr ge­arbeitet, eine Sendung konzipiert, die sie dann moderiert hat. Kaum haben sich die beiden begrüßt, bekommt die Frau eine SMS. Der Erzähler darf die Nachricht mitlesen, hier in Hollywood ist man ja unter sich, und auch die anderen, die sofort folgen, die nur im ersten Moment nach echter Sehnsucht klingen: „Bin da.“ „Körper an Körper JETZT.“ „Scheiß klimaanlage komm und wärm mich.“ „Starke vermissung.“ Dann, weil keine Antwort kommt: drohende Fragezeichen. Und er beobachtet, wie der Frau namens Basketballs sehr schnell sehr unwohl zu­mute wird. Der Absender ist ihr Chef.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Was ist da gerade passiert? Was kann man dem Mann vorwerfen, außer unangenehm zu sein? Bekannt ist, dass es Vor­gesetzte gibt, die einem das Leben nicht gerade leichter machen. Dass es einvernehmlichen Sex im Job gibt. Und sogenannten Machtmissbrauch. Da steckt zwar das Wort Missbrauch drin. Aber was soll das heißen? Eine schwammige Kategorie, ein bisschen sexy auch. Jedenfalls kein Missbrauch im strafbaren Sinn.

Im Ausgedachten

Der Protagonist der Geschichte sieht das nicht so, obwohl er ein ziemlicher Hallodri ist, also einer, der nicht recht weiß, was er mit sich anfangen soll, aber Geld genug hat für Herbst und Winter im Chateau Marmont am Sunset Boulevard, dem Treffpunkt der Stars, einem Ort, der mit der Wirklichkeit so wenig zu tun hat, dass man auch mal den Jahreswechsel verpassen kann. Wir bewegen uns hier im „Ausgedachten“, in einer Scheinwelt, die real ist, eine andere gibt es nicht. Dieser Erzähler ist ein, wenn nicht der beste Freund des Senderchefs, für den Basketballs arbeitet. Auch den Chefredakteur kennt er, der die Nachrichten schreibt. Ihn und den Sender verachtet er. Warum hat er mal für ihn gearbeitet? Das hat wohl mit dem Freund zu tun. Der hat ihm, dem einsamen Künstler, immer wieder beigestanden, in „amourösen, medizinischen, familiären Kipp­momenten“. Ein bisschen Vaterfigur ist er auch, manchmal streichelt er ihm sogar über den Kopf.

Der Freund, ein selbsterklärter Schöngeist, kennt keine seiner eigenen Sendungen, den „Kerngeschäftsdreck“ kompensiert er, indem er mit dem Künstler ins Theater geht. Manchmal amüsiert sich der Erzähler über die altbackenen Sprüche und den Freiheitswahn des Freundes, der ihn zum Rauchen animiert, wenn es gerade streng verboten ist. Es macht ihm „einfach so viel Spaß, Regeln nicht zu befolgen“. Aber: „Wir alle waren ja lächerliche Figuren, und wenn man das nur wusste und großzügig war mit anderen wie mit sich, ging es einem einfach besser.“

Nach dem Vorfall am Pool fahren die beiden Freunde in einem Sportwagen nach San Francisco. Sie reden über einen Skandal, der schon länger zurückliegt. Der frühere Chefredakteur einer Boulevardzeitung namens „Bild“ hat nachts und nackt mit einer Mitarbeiterin in einem See gebadet. Der Erzähler hat sich nach der Begegnung mit Basketballs Gedanken gemacht, ein Chef kann nicht mit seinen Untergebenen nackt baden, das ist Machtmissbrausch!

Sein Freund, der Senderchef, findet das auch. Schlimm sei das, „vollkommen inakzeptabel.“ Und was ist mit seinem eigenen Chefredakteur, ist bei dem nicht auch was faul? „Bei aller berechtigten Kritik“, sagt der Freund. „Der traut sich wenigstens was.“ Da spricht der Erzähler von den Nachrichten am Pool. Er brauche Namen und Screenshots, sagte der Freund, keine Verdachtskultur, „dieser neue Puritanismus, diese bigotte Prüderie“. Und kaum hat sich das Thema zwischen ihnen breitgemacht, wird es auch schon wieder abgeräumt, der Freund gibt Gas, und von der Fahrt im Sportwagen, die zum Sinnbild für die vorgelagerte Diskussion über diesen Roman wird, bleibt nur ein Moment der Entfremdung.

Drei Männer zwischen Hass und Liebe

Dann denkt man, ah, ein Machtgeplänkel. Drei Männer zwischen Hass und Liebe, was ja bekanntlich nahe beieinander liegt. Ein Kampf der großen Egos, ein Sittenstück um Loyalität und Einfluss, die neu aufgelegten „Räuber“. Hier könnten sich drei gegenseitig zerstören. Ex-Chef gegen Konzern und umgekehrt, Konzern gegen den Autor, Autor schreibend gegen alle.