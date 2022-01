Buchkünstler Celestino Piatti : Bei Eulen geht die Liebe durch die Augen

Wie alles anfing, mit ihr und dem Eulenmaler, beschreibt Ursula Piatti, geborene Huber, aus dem Abstand von 58 Jahren so: Im Schaufenster einer Buchhandlung „sahen mir zwei Eulen hypnotisierend und mit sprechenden Augen entgegen. Ich blieb lange stehen. Seltsames passierte, es war magisch.“ Die junge Journalistin kauft sich das Buch „Eulenglück“, für das im Schaufenster geworben wird, in zwei Exemplaren, trennt die Einbände auf und hängt sich die Seiten an die Wand ihres Zimmers. Später bittet sie Piatti um ein Interview zu „Eulenglück“, das er erst ablehnt und dann zusagt, nachdem er sich vergewissert hat, dass sie identisch mit jener Autorin der „National-Zeitung“ sei, deren Texte ihm aufgefallen waren.

Man kennt sich also gewissermaßen, noch bevor man sich trifft. „Fünf Jahre später heirateten wir – unsere Hochzeitsanzeige schmückte das Eulenpaar aus dem ‚Eulenglück‘, und unser Basler Atelier, Wohn- und Arbeitsort in einem, nannten wir die Eulenburg.“ Eulen schmückten dann auch 1973 und 1979 die Geburtsanzeigen für die beiden Töchter Barbara und Celestina, und das Familienleben unter dem Zeichen des nachtaktiven Vogels wurde schließlich sogar von den Behörden anerkannt: Auf Antrag der Piattis wurde aus deren Wohnadresse „Rainweg“ dann der „Eulenweg“.

Das ist eine romantische Geschichte, die sich an ein Tier knüpft, dem normalerweise wenig Romantisches nachgesagt wird. Im Gegenteil: Der Vogel der klugen Athene symbolisiert eher den Kopf – schließlich kam die Göttin auf diesem Weg, dem Haupt des Zeus entsprungen, auch zur Welt – als das Herz. Warum sich das Paar, im Lebensalter um volle zwanzig Jahre auseinander, trotzdem darin gespiegelt fand, zeigt am besten der Blick ins 1963 erschienene Buch, dessen Text von Theo van Hoijtema stammt und das nun zusammen mit Piattis übrigen Kinderbüchern neu bei NordSüd erschienen ist.

Partnerschaft als gemeinsames geistiges Abenteuer

Es geht um ein friedlich miteinander lebendes Eulenpaar und eine Gruppe zänkischer Vögel auf einem nahe gelegenen Bauernhof. Das Federvieh, das „nichts weiter im Sinn hatte als Fressen und Trinken“, will nun von den Eulen wissen, warum sie so gut miteinander auskommen. „Die Eulen“, heißt es weiter, „machten große Augen“ zu dieser Frage und erzählen dann vom Glück, gemeinsam einfach den Gang der Jahreszeiten zu beobachten. Dem Federvieh erschließt sich das nicht. Es will „lieber weiter prunken, fressen, trinken und streiten, kehrte den Eulen den Rücken und setzte sein altes Leben fort“. Auch die Eulen stellen fest, dass es da keine Verständigung gibt. Sie „rückten noch ein bisschen näher zusammen, blinzelten mit ihren großen, runden Augen und versanken wieder in ihre friedlichen Gedanken“.