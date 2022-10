Rezension Moritz Hürtgen : Wahrheit ist doch keine echte Option

Ein Volontär, der ganz nach oben will, pietätlose Boulevardreporter und ein dauerkoksender Chefredakteur: Mit seinem Romandebüt nimmt Moritz Hürtgen, Chefredakteur der Satirezeitschrift „Titanic“ die eigene Branche, das Mediengeschäft, auf die Schippe.

Anna-Louisa Schönfeld Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge

Martin Kreutzer arbeitet bei einer Berliner Tageszeitung und will groß rauskommen. Sein Ziel: Eindruck hinterlassen! Wie soll er sonst ein berühmter „Starreporter“ werden? In der großen Redaktionskonferenz, die eigentlich nur für Ressortleiter und Stellvertreter ge­dacht ist, ergreift er die Initiative und bietet seinem cholerischen Chefredakteur an, ein Exklusivinterview mit dem Performance-Star Lukas Moretti zu arrangieren, der Gespräche mit der Zeitung bislang konsequent verweigert hat. Martin kenne Moretti noch aus dem Studium, und es werde ihm gelingen diesen – ohne, dass der es bemerkt – vorzuführen! Mit dem Auftrag in der Tasche macht sich Martin auf den Weg nach Bayern und befürchtet, dass seine Klappe vielleicht doch etwas zu groß war.

Denn so einen guten Draht, wie zuvor großspurig behauptet, hat er zu Moretti gar nicht. Er kennt diesen zwar tatsächlich aus dem Studium, aber von Freundschaft kann keine Rede sein. Noch nie haben beide ein Wort miteinander gewechselt. So stellt sich denn auch ziemlich schnell heraus, dass das Interview nicht stattfinden wird – zumindest nicht auf gängigem Wege. Was man in so einer Situation machen muss, ist für Martin klar: lügen.

Ein dramatischer Vorfall nach dem anderen

Also entscheidet er sich für ein gefälschtes Interview. Die Wahrheit zu sagen ist einfach keine Option. Danach ereignet sich indes ein dramatischer Vorfall nach dem anderen. Martin verstrickt sich tief in seinen Lügen und einen aberwitzigen Kriminalfall, der immer größere Dimensionen annimmt. Dabei schwankt er stets zwischen Aussteigen und Weitermachen. Aber ein guter Reporter hört ja nicht auf, wenn es so richtig spannend wird. Und so nimmt die wundersame Reise ihren Lauf, wobei ihn skurrile, teils eingebildete Figuren begleiten, die sich gegenseitig an Kuriosität zu übertreffen versuchen.

Moritz Hürtgen lässt in seinem Roman kein Klischee der Zeitungsbranche aus. So verwundert es auch nicht, dass die Hauptfigur mit ihrer Arbeit sehr un­glücklich ist: „Martin errötete und fragte sich, wann er sich zuletzt zu einer so diskreten zwischenmenschlichen Regung hatte hinreißen lassen. Jedenfalls be­stimmt nicht mehr, seit er sein Volontariat begonnen hatte.“ Aber das nimmt man offenbar in Kauf, wenn man in der „schillernden Medienwelt Berlins“ auf den großen Durchbruch hofft. Vor dem Antritt in der Hauptstadt hatte Martin sich vorsorglich von jeglichem „provinziellen Ballast“ befreit.

Es kommt einem so einiges bekannt vor. Etwa der Terroranschlag beim Sonnenwendfeuer, bei dem ein Lkw mit leerer Fahrerkabine in eine Menschenmenge fährt. Dass dieser Vorfall eine radikale Bürgerwehr zu neuem Leben erweckt, ist nicht eben unerwartet.

Pietätlose Sensationsgeier

Der Titel des Buches hält jedoch, was er verspricht. Hürtgen nimmt in „Der Boulevard des Schreckens“ die pietät­lose Sensationsgier und dehnbare Moral des Boulevardjournalismus witzig aufs Korn. Am Ende wird Martin denn auch eine Stelle als Boulevardreporter angeboten, nachdem seine Interviewfälschung abermals frisiert und abgedruckt wird: „Das Interview war wie eine Fälschung seiner eigenen Fälschung.“

Der Roman lebt in erster Linie von Hürtgens beißendem Humor bei der De­nunzierung seiner Hauptfigur als Naivling: „Schließlich gab es in Frankfurt – Martin zählte kurz durch – auch keine relevanten Zeitungen oder Medienhäuser.“ Und obwohl man den Namen der überregionalen Zeitung, für die Martin tätig ist, nie erfährt, kann man sich denken, welche

Tageszeitung der „Titanic“-Chefredakteur beim Schreiben im Auge hatte. Auf seine bizarren Figuren und die phantastischen Elemente muss man sich einlassen. Wer dazu bereit ist, wird manches Schöne auf dem „Boulevard des Schreckens“ entdecken.

Moritz Hürtgen: „Der Boulevard des Schreckens“. Roman. Kunstmann Verlag, München 2022. 300 S., geb., 24,– Euro.