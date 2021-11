Ilse Aichinger : Schreiben müsste punktueller sein

Aktualisiert am

Ilse Aichinger war eine Präzisionskünstlerin. Etwas aufschreiben hieß für sie: „Genau sein. Kleine Dinge beobachten. Details. Punkte.“ Der Punkt leitet über von der Beobachtung zum Schreiben, weil er nicht nur pointiert erfasste Einzelheit, sondern auch Satzzeichen ist. Genau sein heißt daher auch: jedes einzelne Wort sorgsam abzuwägen, noch bevor es mit anderen Wörtern Verbindungen eingeht.

Erstirbt die Literatur dann nicht in Exaktheit? Nicht bei Ilse Aichinger, die es wie keine andere Autorin der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verstand, mit der Genauigkeit einen poetischen Spielraum zu eröffnen. Sie benötigte dafür nicht viele und erst recht keine außergewöhnlichen Wörter. Ihre Kunst bestand darin, den einzelnen sprachlichen Elementen exakt den Raum für eine minimale, aber doch überraschende Wendung zu eröffnen. Pointiert zeigt sich dies in ihrer poetischen Reflexion „Schlechte Wörter“, die erstmals 1976 erschien: „Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Früher wäre mir da etwas ganz anderes eingefallen. Damit ist es jetzt genug. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Das reicht.“

Die Apologetin der Genauigkeit plädiert fürs Vage? „Ich beginne eine Schwäche für das Zweit- und Drittbeste zu bekommen“, entdeckt sie im Anschluss. Wie präzise dieser vermeintliche Schwächeeinbruch doch gearbeitet ist, wenn das „eine Schwäche bekommen“ vielleicht doch weniger bedeutet, einen Leistungsabfall zu verspüren (sodass sie zu stürzen droht, wie der Regen stürzt?), als eine Neigung zu entfalten. Im Sinne solch präziser Ungenauigkeit kann das zweit- oder drittbeste Wort, das sich sonst hinter den treffenden Wörtern anstellen müsste, den beschriebenen Phänomenen einen poetischen Spielraum lassen. Erst dann entfaltet diese Wahl auch eine Widerstandskraft. Wenn stets „das Beste geboten“ sei, so Aichinger, so gehe es darum, sich mit der Wortwahl dem Gebot zu widersetzen.

Viel Wertschätzung, gerade von Frauen

Angesichts dieser Poetik „schlechter Wörter“ ist es eine überaus charmante Idee, Ilse Aichingers Leben und Werk zum 100. Geburtstag am kommenden Montag ausgerechnet mit einem Wörterbuch zu würdigen. Und diesem Kompendium zur Feier des Tages auch noch die einschlägige Miniatur „Schlechte Wörter“ voranzustellen. Handelt es sich etwa bei der Folge von „Atlantik, Auden, Augenblick, Beckett/Cioran, Beerensuchen, blau, Boden ohne Gewähr“ um zweit- oder drittbeste Wörter?

Ungenau genug eröffnet das „Ilse Aichinger Wörterbuch“ also einen Beschreibungsraum, in den es sechzig ausgewiesene Aichinger-Experten einlädt, um sich von einzelnen Wörtern aus dem Leben und den Arbeiten der Autorin zu nähern. Die große Mehrheit dieser Kenner sind Literaturwissenschaftler, Professoren ebenso wie Nachwuchsforscher. Hinzu kommen einzelne Autorinnen (wie Uljana Wolf, Ann Cotten oder Yoko Tawada), Publizistinnen (wie Marie Luise Knott oder Teresia Prammer) und mit Mirjam Eich und Ruth Rix Tochter und Nichte von Ilse Aichinger. Drei Viertel der Beiträge stammen von Frauen (weil Aichinger von Männern weniger geschätzt wird? Das will man nicht hoffen).