Elena Ferrantes neuer Roman : Die Wahrheit ist nicht so einfach

„Die physische Liebe, die zu Unrecht so verschrien ist, zwingt jeden Menschen in solchem Maße dazu, selbst die kleinsten ihm innewohnenden Mengen an Güte und Selbstaufgabe hervorzukehren, dass sie auch für die allernächste Umgebung sichtbar werden.“ Diese Behauptung stammt von Marcel Proust, dessen „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ zu den Lieblingslektüren der halbwüchsigen Italienerin Giovanna Trada zählen, die als Ich-Erzählerin in Elena Ferrantes neuem Roman „Das lügenhafte Leben der Erwachsenen“ auftritt – und die genau das erfährt, was Proust beobachtet hat.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. F.A.Z.

Ob sein Werk bei der Fünfzehnjährigen in guten Händen ist, darf man indes bezweifeln. „Ich lese gerade ein Buch, in dem ein Mädchen auf das Foto ihres Vaters spuckt“, gibt sie vor ihrer Freundin Angela an, „und eine Freundin von ihr macht das auch.“ Der Witz der entsprechenden Passage aus Prousts Roman ist ja, dass die beiden Frauen die Schändung des Fotos zwar ankündigen, doch dann ein Vorhang vor Prousts Erzähler niedergeht, so dass der Rest dessen Phantasie und somit auch unserer (schmutzigen?) überlassen bleibt.